Μέρκιουρι Ψυλλάκης: Η τελευταία, ηρωική πράξη του ομογενή που σκότωσε καρχαρίας στην Αυστραλία

Σε ηλικία 57 ετών έφυγε από τη ζωή ο Μέρκιορι Ψυλλάκης, ο Έλληνας ομογενής στην Αυστραλία, ο οποίος δέχθηκε άγρια επίθεση από λευκό καρχαρία όσο έκανε σερφ στην παραλία Long Reef του Σίδνεϊ.

Ο Μέρκιουρι Ψυλλάκης, μάλιστα όπως αναφέρουν φίλοι και τα ΜΜΕ της Αυστραλίας, προέβη σε μία τελευταία ηρωική πράξη προτού χάσει τη ζωή του από την επίθεση του καρχαρία, προειδοποιώντας τους υπόλοιπους σέρφερ για την παρουσία του σαρκοβόρου ζώου.

«Προσπάθησε να προειδοποιήσεις τους άλλους, είχε μείνει πιο μακριά από όλους και δυστυχώς τον κατέστρεψε. Ήταν ηρωική πράξη, δεν περιγράφεται αλλιώς» είπε ο Τόμπι Μάρτιν, φίλος θύματος της επίθεσης του καρχαρία.

«Εντόπισε τον καρχαρία πρώτος. Πήγε στους φίλους επιχειρώντας να τους ειδοποιήσει για τον κίνδυνο, λίγο πριν τον δαγκώσει. Οι τελευταίες πράξεις του δείχνουν πραγματικά πως ήταν ως άνθρωπος» αναφέρει ο Τζακ Χαν, δημοσιογράφος για το 9 News, την ώρα που συγγενείς του στην Ελλάδα επισημαίνουν: «Είχαν αυτά τα σερφ με τον αδερφό του, αλλά παράλληλα αυτός είχε και μία επιχείρηση με φυτά, ας το πούμε σαν φυτώριο εκεί στη συνοικία του που έμεναν. Ένα παιδί με χαμόγελο, καλόκαρδος, καλό παιδί, οικογενειάρχης».

Μέρκιουρι Ψυλλάκης: Ποιος είναι ο Έλληνας «plantman»

Συγκλονισμένη είναι η ελληνική ομογένεια στην Αυστραλία από τον τραγικό θάνατο του Ελληνοαυστραλού σέρφερ Μέρκιουρι Ψυλλάκη (Mercury Psillakis) στην παραλία Long Reef του Σίδνεϊ, μετά από επίθεση καρχαρία.

Ο 57χρονος Ελληνοαυστραλός ήταν ένας έμπειρος σέρφερ, είχε επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα, είχε καταγωγή από τη Σύμη -μέσω των γονιών του- και ήταν πατέρας ενός παιδιού, όπως αναφέρουν σχετικά τα ΜΜΕ της ομογένειας.

Ο Μέρκιουρι Ψυλλάκης μεγάλωσε στα βόρεια παράλια του Σίδνεϊ, στην Αυστραλία, αλλά ήταν κοντά με την πατρίδα του, την Ελλάδα μέσα από τις ιστορίες των γονιών του για το Αιγαίο Πέλαγος.

Ο Έλληνας ομογενής είχε έναν δίδυμο αδερφό, τον Μάικ, με τον οποίο μπήκαν από μικροί στο «εθνικό σπορ» της Αυστραλίας, το σερφ, την ώρα που κατασκεύαζαν οι ίδιοι τις σανίδες τους.

Ο Ψυλλάκης γρήγορα έγινε ένας εξαιρετικός σέρφερ, με μια σπάνια ικανότητα να «διαβάζει» το κύμα πριν καν σχηματιστεί. Έμοιαζε να χορεύει με τη θάλασσα, κερδίζοντας τον σεβασμό και τον θαυμασμό ολόκληρης της κοινότητας του Long Reef.

Παράλληλα, είχε μια έντονη επιχειρηματική πλευρά. Στο Dee Why και τις γύρω περιοχές, ήταν γνωστός ως ο «plant man», καθώς πουλούσε εξωτικά φυτά, στα οποία έβαζε την ίδια αγάπη και φροντίδα που έδειχνε και για τις σανίδες του.

Πέρα από τα επαγγελματικά του ενδιαφέροντα, ήταν ένας ζεστός και ανοιχτόκαρδος άνθρωπος που πίστευε ακράδαντα στη δύναμη της κοινότητας. Αυτό φάνηκε καθαρά όταν οργάνωσε το «paddle-out» μνημόσυνο για έναν φίλο που είχε χαθεί πρόσφατα.