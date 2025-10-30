Μερτς σε Ερντογάν: «Η Τουρκία δεν έχει εκπληρώσει τα κριτήρια για υποψηφιότητα στην ΕΕ»

Αν η ΕΕ έχει τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, η Τουρκία έχει επίσης τα δικά της κριτήρια της Άγκυρας για την ένταξή της στην Ένωση, δήλωσε την Πέμπτη ο πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς.

Συγκεκριμένα, ο Ερντογάν δήλωσε από την Άγκυρα, σύμφωνα με τη Daily Sabah: «Θα ανοιχτούμε στην Ευρώπη και τον κόσμο με τα "κριτήρια της Άγκυρας". Η Τουρκία θα μπορούσε να σημειώσει ταχεία πρόοδο προς την πλήρη ένταξη στην ΕΕ, αν το μπλοκ αναγνωρίσει την αποδεδειγμένη αποφασιστικότητα της χώρας».

Ο Μερτς, από την πλευρά του, δήλωσε: «Θέλουμε να δούμε την Τουρκία στην ΕΕ», ωστόσο, είπε ότι «η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τα κριτήρια για την υποψηφιότητα στην ΕΕ».

Η Τουρκία έχει τη μεγαλύτερη διαδικασία διαπραγματεύσεων. Η χώρα υπέγραψε συμφωνία σύνδεσης με τον προκάτοχο της ΕΕ το 1964, την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ), η οποία συνήθως θεωρείται ως το πρώτο βήμα για να γίνει τελικά υποψήφια.

Υποβάλλοντας αίτηση για επίσημη υποψηφιότητα το 1987, η Τουρκία έπρεπε να περιμένει μέχρι το 1999 για να της χορηγηθεί το καθεστώς της υποψήφιας χώρας. Για την έναρξη των διαπραγματεύσεων, ωστόσο, η Τουρκία έπρεπε να περιμένει άλλα έξι χρόνια, μέχρι το 2005.

Πρόθεση για κοινό βηματισμό στην άμυνα από Ερντογάν και Μερτζ

Οι δύο ηγέτες αναφέρθηκαν επίσης στους διμερείς αμυντικούς δεσμούς. «Χαιρετίζουμε τα βήματα της Γερμανίας στην αμυντική συνεργασία, όπως η πώληση του Eurofighter», δήλωσε ο Ερντογάν. «Πρέπει να επικεντρωθούμε σε κοινά έργα».

«Λόγω των μεταβαλλόμενων συνθηκών ασφαλείας στην Ευρώπη, πρέπει να αφήσουμε πίσω μας τις δυσκολίες στην προμήθεια προϊόντων αμυντικής βιομηχανίας και να επικεντρωθούμε σε κοινά έργα», πρόσθεσε.

Ο Μερτς δήλωσε ότι η Γερμανία θα επιδιώξει στενότερη συνεργασία με την Τουρκία στην πολιτική ασφαλείας. Χαιρέτησε την αγορά του Eurofighter από την Τουρκία ως «ενίσχυση της ασφάλειας του ΝΑΤΟ».

Η Γερμανία έχει δείξει προθυμία να συνεργαστεί με την Τουρκία στον τομέα των εξοπλισμών. Η Άγκυρα επιδιώκει να συμπεριληφθεί στην ευρωπαϊκή στρατηγική εξοπλισμών SAFE, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

Το SAFE, που υιοθετήθηκε από τους ηγέτες της ΕΕ τον Μάιο, έχει ως στόχο να παρέχει ανταγωνιστικά τιμολογημένα, μακροπρόθεσμα δάνεια για την επιτάχυνση των επειγόντων αμυντικών προμηθειών.

Αποτελεί μέρος του Σχεδίου/Ετοιμότητας ReArm Europe 2030 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο την κινητοποίηση άνω των 800 δισεκατομμυρίων ευρώ (928,17 δισεκατομμύρια δολάρια) σε αμυντικές δαπάνες.

Ενώ τα δάνεια θα είναι διαθέσιμα μόνο σε κράτη μέλη της ΕΕ, η Ουκρανία και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών-Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ-ΕΖΕΣ) θα είναι επίσης επιλέξιμες για συμμετοχή σε κοινές προμήθειες στο πλαίσιο του προγράμματος.

Η Τουρκία, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά όχι της ΕΕ, είναι τεχνικά επιλέξιμη για πρόσβαση σε χρηματοδότηση της αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ και σε προγράμματα κοινών προμηθειών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Security Action for Europe (SAFE) ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ του μπλοκ.

Ωστόσο, η Ελλάδα και η ελληνοκυπριακή κυβέρνηση έχουν αντιταχθεί στην ένταξη της Άγκυρας, επικαλούμενη τις συνεχιζόμενες διαμάχες στο Αιγαίο και το νησί της Κύπρου. Απαιτείται η έγκριση από όλα τα μέλη της ΕΕ για την ένταξη της Τουρκίας.

Στο μαυσωλείο του Κεμάλ ο Μερτς

Ο Φρίντριχ Μερτς κατέθεσε νωρίτερα στεφάνι στο μαυσωλείο του Κεμάλ, ιδρυτή της σύγχρονης Τουρκίας, κατά την εναρκτήρια επίσκεψή του στην Άγκυρα.

Ο Μερτς υπέγραψε στο βιβλίο μνήμης στο σημείο, επαινώντας τον Ατατούρκ για την έναρξη μιας νέας «εποχής» όταν ίδρυσε την Τουρκική Δημοκρατία πριν από 102 χρόνια.

«Οι ιδέες του συνεχίζουν να έχουν αντίκτυπο σήμερα στη βαθιά ριζωμένη φιλία μεταξύ της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας», έγραψε ο Γερμανός ηγέτης.

Μετά την επίσκεψή του στο μαυσωλείο, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι: «Εισερχόμαστε σε μια νέα γεωπολιτική φάση. Επομένως, πρέπει να επεκτείνουμε τις στρατηγικές μας συνεργασίες. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε ακόμη καλύτερα το τεράστιο δυναμικό των σχέσεών μας με την Τουρκία. Μπορούμε να χτίσουμε εδώ σε μια ισχυρή βάση».

«Μοιραζόμαστε ιδιαίτερες και ποικίλες σχέσεις με την Τουρκία: σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, αλλά και στους τομείς της μετανάστευσης, της ενέργειας και του εμπορίου. Θέλω να επεκτείνω περαιτέρω τη στενή μας συνεργασία. Για τον σκοπό αυτό, βρίσκομαι στην Άγκυρα και θα συναντηθώ με τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν», δήλωσε.