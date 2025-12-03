Μέσα στα ερείπια της Γάζας, 54 ζευγάρια παντρεύονται: «Θα τα ξαναχτίσουμε τούβλο-τούβλο»

Στη Λωρίδα της Γάζας, 54 ζευγάρια προχώρησαν σε έναν μαζικό γάμο, προσφέροντας μια εικόνα ελπίδας και συνέχειας μετά από χρόνια πολέμου και καταστροφής.

Ανάμεσά τους, η Έμαν Χασάν Λάουα και ο Χικμάτ Λάουα περπάτησαν χέρι-χέρι δίπλα στα ερειπωμένα κτίρια, ντυμένοι με παραδοσιακά παλαιστινιακά σχέδια και κοστούμι αντίστοιχα.

Το νεαρό αυτό ζευγάρι είναι η πηγή της ελπίδας, για την νέα εποχή της Λωρίδας της Γάζας.

Οι γάμοι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παλαιστινιακής κουλτούρας. Παρά την ερήμωση και τις απώλειες, η εύθραυστη εκεχειρία έδωσε χώρο στην αναβίωση της παράδοσης.

Οι πομπές, οι σημαίες και οι χοροί στους δρόμους της Χαν Γιουνίς έδειξαν ότι η χαρά μπορεί να υπάρξει ακόμη και μέσα στη θλίψη.

A wedding celebration for 54 grooms in Gaza, supported by the United Arab Emirates, has brought back the face of joy to the Strip. From beneath the rubble, a new spark of hope is born, proving that Gaza can still find happiness despite all its wounds. pic.twitter.com/eW1zaqsWon — Sameh Ahmed 𓂆 🇵🇸 (@PalPress24) December 2, 2025

Ανάμεσα στην ελπίδα και την πραγματικότητα

Οι περισσότεροι κάτοικοι της Γάζας, όπως και το νεαρό ζευγάρι, έχουν εκτοπιστεί και στερούνται βασικά αγαθά. Ο Χικμάτ ονειρεύεται ένα σπίτι, μια δουλειά, μια κανονική ζωή. Σήμερα, το όνειρό του περιορίζεται σε μια σκηνή για να στεγάσει την οικογένειά του.

Η Έμαν, ντυμένη με λευκό, κόκκινο και πράσινο, μίλησε για τη χαρά που σκιάζεται από την απώλεια των γονιών της και άλλων συγγενών. «Θεού θέλοντος, θα ξαναχτίσουμε τούβλο-τούβλο», είπε συγκινημένη.

«Είναι δύσκολο να νιώσεις χαρά μετά από τέτοια θλίψη», είπε, με δάκρυα να τρέχουν στο πρόσωπό της.

Η εκδήλωση χρηματοδοτήθηκε από την ανθρωπιστική οργάνωση Al Fares Al Shahim, με τη στήριξη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Εκτός από την τελετή, τα ζευγάρια έλαβαν οικονομική βοήθεια και εφόδια για να ξεκινήσουν τη νέα τους ζωή.

Η κοινωνιολόγος Ράντα Σερχάν τονίζει ότι κάθε γάμος αποτελεί σύμβολο ανθεκτικότητας και συνέχειας, καθώς οι νέες γενιές θα συνεχίσουν να μεταφέρουν τις παραδόσεις και τις μνήμες.

Η ζωή συνεχίζεται

Η πομπή των αυτοκινήτων που μετέφερε τα ζευγάρια μέσα από τα ερείπια ήταν μια εικόνα αντίθεσης: καταστροφή και χαρά, απώλεια και ελπίδα. Οι οικογένειες χόρευαν, οι σημαίες κυμάτιζαν, και η μουσική σκέπαζε για λίγο τον ήχο του πολέμου. Οι γάμοι στη Γάζα είναι υπόσχεσεις για το μέλλον.