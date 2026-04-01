Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απευθύνει διάγγελμα στους Αμερικανούς όσον αφορά τον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο εναντίον του Ιράν το βράδυ της Τετάρτης (σ.σ. τοπική ώρα· ξημερώματα Πέμπτης ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε μέσω X χθες Τρίτη η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

«Αύριο το βράδυ στις 9» (σ.σ. τοπική ώρα· στις 04:00 της Πέμπτης ώρα Ελλάδας), «ο πρόεδρος Τραμπ θα απευθύνει διάγγελμα στο έθνος για να δώσει νέες σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά το Ιράν», ανέφερε η κ. Λέβιτ.

Νωρίτερα, ο αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι ο πόλεμος που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν θα τελειώσει «πολύ σύντομα», σε «δύο ή τρεις» εβδομάδες.

«Θα φύγουμε από το Ιράν και θα φύγουμε πολύ σύντομα και θα επιστρέψουν στη λίθινη εποχή», είπε ο ρεπουμπλικάνος, απαντώντας σε δημοσιογραφική ερώτηση για το ότι η τιμή των καυσίμων στις ΗΠΑ έσπασε το ψυχολογικό φράγμα των 4 δολαρίων το γαλόνι. Αναφέρθηκε κατόπιν σε προθεσμία «δύο εβδομάδων, ίσως δύο εβδομάδων, ίσως τριών».

Είπε επίσης ότι δεν θεωρεί προϋπόθεση τη σύναψη «συμφωνίας» με το Ιράν για να βάλει τέλος στον πόλεμο, αλλά το να μην μπορεί η Ισλαμική Δημοκρατία να αποκτήσει πυρηνικά όπλα - κάτι που η Τεχεράνη διαψεύδει επί δεκαετίες πως επιδίωξε ποτέ. «Τότε θα φύγουμε», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.