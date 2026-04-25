Μέση Ανατολή: Έφτασε στο Πακιστάν ο Αραγτσί – Άγνωστο αν θα γίνουν απευθείας διαπραγματεύσεις

Η πιθανότητα να ξαναρχίσουν σήμερα συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος έμοιαζε να παίρνει μορφή χθες Παρασκευή, καθώς αντιπρόσωποι των δυο χωρών, ορκισμένων εχθρών, στάλθηκαν στην πακιστανική πρωτεύουσα, το Ισλαμαμπάντ, αλλά χωρίς καμιά εγγύηση ότι θα διεξαχθούν απευθείας διαπραγματεύσεις, δυο εβδομάδες μετά την αποτυχία του πρώτου εγχειρήματος.

Παράλληλα, η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, το άλλο βασικό θέατρο των εχθροπραξιών, φάνταζε χθες εξαιρετικά επισφαλής.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους - στη μεγάλη πλειονότητά τους στην Ισλαμική Δημοκρατία και στον Λίβανο - και έχει κλονίσει την παγκόσμια οικονομία.

Στην πακιστανική πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ αναμενόταν εδώ και μέρες να ξαναρχίσουν οι αμερικανοϊρανικές συνομιλίες που άρχισαν πριν από δυο εβδομάδες κι ανεστάλησαν έπειτα από δεκαπέντε ώρες, ενώ η κατάπαυση του πυρός ανανεώθηκε μονομερώς μέχρι νεοτέρας από τις ΗΠΑ.

Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί έφθασε χθες βράδυ στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες με κορυφαίους πακιστανούς αξιωματούχους.

Όμως «δεν σχεδιάζεται να γίνει καμιά συνάντηση Ιράν-ΗΠΑ», τόνισε μέσω X ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, απλώς θα μεταφερθούν θέσεις του Ιράν στην αμερικανική πλευρά από τους πακιστανούς μεσολαβητές.

Απεσταλμένοι του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, προγραμματίζεται να μεταβούν σήμερα στο Πακιστάν ενόψει συνομιλιών «με αντιπροσώπους» του Ιράν, δήλωνε μολαταύτα προηγουμένως η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Κάρολαϊν Λέβιτ, κατά την οποία η συνάντηση ζητήθηκε από την Τεχεράνη.

Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, που ήταν επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας πριν από δυο εβδομάδες, δεν αναμένεται να κάνει το ταξίδι αυτή τη φορά--κάτι όμως που μπορεί να αλλάξει αν σημειωθεί πρόοδος, διευκρίνισε η κ. Λέβιτ.

Μετά το Πακιστάν, ο κ. Αραγτσί αναμένεται να συνεχίσει περιοδεία με τους άλλους σταθμούς του να είναι το Ομάν και τη Ρωσία.

Παράλληλα, η παράλυση της ναυσιπλοΐας συνεχίζεται στο στενό του Χορμούζ, από όπου υπό κανονικές συνθήκες περνά το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) που προορίζεται για τις διεθνείς αγορές--καθώς η θαλάσσια οδός εξακολουθεί να υπόκειται σε διπλό αποκλεισμό, ιρανικό και αμερικανικό.

Οι αγορές φάνηκαν να υποδέχονται με πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία την προοπτική νέων διαπραγματεύσεων Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Η τιμή του WTI, αμερικανικής ποικιλίας αργού αναφοράς, υποχωρούσε στα 94,40 δολάρια το βαρέλι (-1,51%), αυτή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, διεθνούς ποικιλίας αναφοράς, συνέχισε να ανεβαίνει μεν, αλλά με πιο βραδύ ρυθμό, κλείνοντας στα 105,33 δολάρια (+0,25%).