Το Ιράν ζήτησε από τους Χούθι να είναι σε ετοιμότητα για να κλείσουν την διέλευση από την Ερυθρά Θάλασσα, που αποτελεί σημαντική διαδρομή πετρελαίου, αν οι ΗΠΑ χτυπήσουν δομές ενέργειας, αναφέρουν τρεις πηγές του ειδησεογραφικού πρακτορείο Reuters.

Η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί νέα απειλή για τα παγκόσμια αποθέματα ενέργειας.

Η ιδέα έχει συζητηθεί στους κόλπους της ηγεσίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας και το μήνυμα έχει διαβιβαστεί στους Χούθι, που αποτελούν συμμαχικές δυνάμεις του Ιράν, σύμφωνα με δύο ανώτερες ιρανικές πηγές και μία περιφερειακή πηγή που είναι ενήμερη για το ζήτημα, οι οποίες μίλησαν υπό το καθεστώς της ανωνυμίας.

Οι πηγές ανέφεραν ότι οι Χούθι είχαν ενημερωθεί πρόσφατα για το αίτημα της Τεχεράνης, το οποίο δεν είχε αναφερθεί προηγουμένως.

Iran warned that its campaign to throttle global energy markets could expand beyond the Strait of Hormuz to the vital Red Sea route if US attacks continue, a threat that would depend on its Houthi allies in Yemen https://t.co/eXKTmx0Okp pic.twitter.com/B0Nrk9BGOw — Reuters (@Reuters) July 15, 2026

Δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς διαβιβάστηκε ή αν έγινε μετά την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ να επιτεθεί σε ιρανικές υποδομές ενέργειας την Τρίτη. Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν και ένας εκπρόσωπος της ομάδας Χούθι δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για να απαντήσουν στο αίτημα του Reuters.

Πηγή προσκείμενη στους Χούθι δήλωσε ότι η οργάνωση ολοκλήρωσε τις προετοιμασίες για επίθεση κατά της ναυσιπλοΐας, αναπτύσσοντας πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κοντά στο στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, την πύλη προς την Ερυθρά Θάλασσα, στα ορεινά της Υεμένης με θέα τη Χοντέιντα και τον Κόλπο του Άντεν, και αναμένει τη διαταγή για την έναρξη της επιχείρησης.

Νέα κλιμάκωση σε περίπτωση επίθεσης των Χούθι

Οποιαδήποτε απειλή κατά της Ερυθράς Θάλασσας και της πύλης της, του στενού Μπαμπ ελ Μαντέμπ, ενέχει τον κίνδυνο να οξύνει δραματικά την παγκόσμια ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ εκ μέρους του Ιράν, και υπογραμμίζει τους εκρηκτικούς κινδύνους που απορρέουν από έναν νέο γύρο πολεμικών συγκρούσεων.

Με το Στενό του Ορμούζ να είναι ήδη κλειστό, τυχόν επιθέσεις των Χούθι εναντίον πλοίων ή λιμανιών στην Ερυθρά Θάλασσα θα προκαλούσαν ταυτόχρονη διατάραξη των δύο βασικών οδών εξαγωγής πετρελαίου της Μέσης Ανατολής, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο τόσο στην ενεργειακή κρίση όσο και στην ευρύτερη σύγκρουση του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες.