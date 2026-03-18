Μέση Ανατολή: Εκρήξεις νωρίς το πρωί σε Ντόχα και Βηρυτό

Το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι αναχαιτίστηκε πύραυλος, λίγη ώρα αφού δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσε εκρήξεις στην πρωτεύουσα του εμιράτου, τη Ντόχα.

«Οι ένοπλες δυνάμεις αναχαίτισαν πυραυλική επίθεση που στοχοποίησε το κράτος του Κατάρ», ανέφερε σε ανακοινωθέν του που δημοσιοποίησε μέσω X το υπουργείο.

Λίβανος: «Αεροπορικός βομβαρδισμός του Ισραήλ»

Έκρηξη ακούστηκε νωρίς το πρωί στο κέντρο της Βηρυτού, μεταδίδουν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου, με λιβανικά κρατικά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για αεροπορικό βομβαρδισμό του Ισραήλ, ο στρατός του οποίου είχε διατάξει νωρίτερα τους κατοίκους συνοικίας της πρωτεύουσας του Λιβάνου να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους.

«Ο εχθρός στοχοποίησε το κτίριο που είχε απειλήσει στην Μπασούρα», στο κέντρο της Βηρυτού, ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI. Πλάνα της τηλεοπτικής υπηρεσίας του AFP εικονίζουν πυκνό καπνό να υψώνεται από τον τομέα.

Νωρίτερα, με ανακοινωθέν του μέσω X ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ, ο Αβιχάι Αντραΐ, απηύθυνε «επείγουσα προειδοποίηση στους κατοίκους (...) της συνοικίας Μπασούρα», τονίζοντας πως θα βομβαρδιζόταν κτίριο που «συνδέεται» με τη Χεζμπολά, σιιτικό κίνημα προσκείμενο στο Ιράν.