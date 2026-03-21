Μέση Ανατολή: Επιθέσεις του Ιράν στο Κουβέιτ με drones και πυραύλους

Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν τα ξημερώματα πως το εμιράτο δέχθηκε επίθεση με drones και πυραύλους και έχουν ενεργοποιηθεί τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για την αναχαίτισή τους.
«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ αντιμετωπίζει εχθρικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων επισημαίνει ότι οι εκρήξεις που ακούγονται οφείλονται σε αναχαίτιση εχθρικών επιθέσεων από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Καλούνται άπαντες να τηρούν τις οδηγίες ασφάλειας που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές», αναφέρει το μήνυμα που αναρτήθηκε σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.
Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το Κουβέιτ και άλλες χώρες του Περσικού Κόλπου έχουν γίνει στόχοι ιρανικών επιθέσεων σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν.
- «Ο Τσακ Νόρις δεν διαβάζει βιογραφίες, τις γράφει»: Η ζωή του ανθρώπου πίσω από τα memes του διαδικτύου
- «Τι κάνετε ρε παιδιά»: Τρένα παραβίασαν το κόκκινο οκτώ φορές μέσα σε λίγους μήνες
- Ίκερ Κασίγιας: Το «στενό μαρκάρισμα» σε 20χρονη καλλονή που προκάλεσε σάλο στην Ισπανία
- Γκαλερί Τσαγκαράκης για τους πίνακες: «Είναι προσωπική του περιουσία και συλλογή» - Τι λέει για το Ευαγγέλιο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.