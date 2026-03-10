Μέση Ανατολή: Χρησμός Νετανιάχου στους Ιρανούς - «Να είστε έτοιμοι να αδράξετε την ευκαιρία»

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κάλεσε σήμερα τον λαό του Ιράν να είναι σε εγρήγορση, προκειμένου να αδράξει την «ευκαιρία ζωής» που θα παρουσιαστεί τις προσεχείς ημέρες ώστε να ανατρέψουν το καθεστώς στην Τεχεράνη.

Σε μήνυμα που απηύθυνε προς τους Ιρανούς, μέσω του αγγλόφωνου λογαριασμού του στην πλατφόρμα Χ, ο Νετανιάχου υπογραμμίζει πως «αυτή είναι μια ευκαιρία ζωής για εσάς να ανατρέψετε το καθεστώς των αγιατολάδων και να κερδίσετε την ελευθερία σας».

«Μαζί με τις ΗΠΑ, πλήττουμε τους τυράννους στην Τεχεράνη σκληρότερα από ποτέ. Θα εξακολουθήσουμε να πλήττουμε με αυξανόμενη ένταση τους τυράννους που σας τρομοκρατούσαν επί δεκαετίες. Οι αγιατολάδες και οι συνεργοί τους τρέπονται σε φυγή – αλλά αυτοί οι δειλοί δεν έχουν πού να κρυφτούν», αναφέρει.

Ο Νετανιάχου υποστηρίζει πως «τις προσεχείς ημέρες, θα δημιουργήσουμε τις (κατάλληλες) συνθήκες για εσάς προκειμένου να πάρετε τη μοίρα στα χέρια σας. Τα όνειρά σας θα γίνουν πραγματικότητα».

«Όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, και αυτή η ώρα πλησιάζει γοργά, θα σας δώσουμε τη σκυτάλη. Να είστε έτοιμοι να αδράξετε την ευκαιρία», τονίζει ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.