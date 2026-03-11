Μέση Ανατολή: Το Ιράν έπληξε βάσεις των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν και το Ισραήλ στόχους στην Τεχεράνη

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν στο Ιράκ, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς Τετάρτη.

Σε ανακοινωθέν τους το οποίο μεταδόθηκε από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, οι Φρουροί της Επανάστασης τόνισαν πως εκτόξευσαν μεγάλο αριθμό πυραύλων εναντίον της βάσης του 5ου στόλου του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν και εναντίον τριών εγκαταστάσεων των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στο ιρακινό Κουρδιστάν.

Την ίδια ώρα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν αργά χθες Τρίτη το βράδυ ότι άρχισαν να εξαπολύουν ακόμη ένα «κύμα πληγμάτων» από αέρος στην πρωτεύουσα του Ιράν, λίγη ώρα αφού ακούστηκαν εκρήξεις στην Τεχεράνη.

Η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ «άρχισε (σ.σ. να διεξάγει) επιπρόσθετο κύμα πληγμάτων εναντίον στόχων του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη», αναφέρει λακωνικό ανακοινωθέν τους το οποίο δημοσιοποιήθηκε μέσω Telegram.