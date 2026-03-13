Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM) ανακοίνωσε την απώλεια ενός αεροσκάφους ανεφοδιασμού KC-135 που συμμετείχε στην επιχείρηση «Επική Οργή» κατά του Ιράν.
Το ιπτάμενο τάνκερ συνετρίβη, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, στο δυτικό Ιράκ. Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη CENTCOM, η συντριβή «δεν οφείλεται σε εχθρικά ή φίλια πυρά».
«Το περιστατικό συνέβη σε φιλικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης "Επική Οργή" και βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης. Δύο αεροσκάφη ενεπλάκησαν στο συμβάν. Ένα αεροσκάφος κατέπεσε στο δυτικό Ιράκ και το δεύτερο προσγειώθηκε με ασφάλεια», αναφέρει η ανακοίνωση της CENTCOM.
