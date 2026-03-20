Μέση Ανατολή: Μορατόριουμ στα πλήγματα εναντίον εγκαταστάσεων ενέργειας και ύδρευσης ζητά η ΕΕ

Οι ηγέτες των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απηύθυναν έκκληση για αποκλιμάκωση των επιθέσεων στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, ζητώντας μορατόριουμ στα πλήγματα εναντίον μη στρατιωτικών υποδομών ζωτικής σημασίας, εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας σχετικά με τις επιπτώσεις του πολέμου στην παγκόσμια οικονομία.

Οι ηγέτες της ΕΕ συζήτησαν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις ευρύτερες επιπτώσεις τους κατά τη διάρκεια συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες.

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απευθύνει έκκληση για αποκλιμάκωση και μέγιστη αυτοσυγκράτηση, προστασία των αμάχων και των μη στρατιωτικών υποδομών, και πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου από όλα τα μέρη», αναφέρουν οι ευρωπαίοι ηγέτες στο κείμενο συμπερασμάτων.

«Σε αυτό το πλαίσιο, ζητά μορατόριουμ στα πλήγματα εναντίον εγκαταστάσεων ενέργειας και ύδρευσης», υπογραμμίζουν.