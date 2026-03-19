Το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προχωρήσει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, «εάν κριθεί αναγκαίο», ανταποδίδοντας τις επιθέσεις του Ιράν σε κράτη του Κόλπου, σε αντίποινα για τον πόλεμο που εξαπέλυσαν εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας οι ΗΠΑ και το Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου, διεμήνυσε εκ νέου τις πρώτες πρωινές ώρες ο σαουδάραβας υπουργός Εξωτερικών, ο πρίγκιπας Φάισαλ μπιν Φαρχάν.

Παράλληλα, πλοίο χτυπήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες από «άγνωστο βλήμα» στον θαλάσσιο χώρο ανατολικά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, στον κόλπο του Ομάν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, γνωστοποίησε η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Εκδηλώθηκε «πυρκαγιά» πάνω στο σκάφος, πρόσθεσε η ίδια πηγή. Το «συμβάν» αυτό καταγράφτηκε 11 ναυτικά μίλια (περίπου είκοσι χιλιόμετρα) ανατολικά της Χορ Φακάν, νότια των Στενών του Ορμούζ, περάσματος στρατηγικής σημασίας για την παγκόσμια αγορά υδρογονανθράκων, το οποίο έχει πρακτικά κλείσει το Ιράν, σε αντίποινα για τον πόλεμο που εξαπέλυσαν εναντίον του οι ΗΠΑ και το Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου.

Επιπλέον, οι αρχές του Αμπού Ντάμπι ανέστειλαν μέχρι νεοτέρας τη λειτουργία εγκατάστασης φυσικού αερίου μετά την πτώση συντριμμιών πυραύλων που αναχαιτίστηκαν, έκανε γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες το εμιράτο.

«Οι εγκαταστάσεις αερίου έκλεισαν» ανέφεραν οι αρχές του εμιράτου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων μέσω X, εξηγώντας πως αντέδρασαν με αυτόν τον τρόπο στα «συμβάντα» στις «εγκαταστάσεις αερίου στη Χαμπσάν και στο κοίτασμα (πετρελαίου) Μπαμπ», που «οφείλονταν σε συντρίμμια που κατέπεσαν έπειτα από επιτυχείς αναχαιτίσεις πυραύλων».

«Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί», σύμφωνα με τις αρχές του εμιράτου.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ από την πλευρά του σε ανακοίνωσή του που δημοσιοποίησε μέσω X τόνισε πως «καταδικάζει σθεναρά και καταγγέλλει» τις ιρανικές επιθέσεις στις ενεργειακές εγκαταστάσεις της χώρας, που χαρακτήρισε «σοβαρή κλιμάκωση και παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Το Ιράν απείλησε χθες να εντείνει τα πλήγματα εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων στον Κόλπο εάν ο δικός του ενεργειακός τομέας παραμείνει στο στόχαστρο, εν μέσω του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, μετά την επίθεση σε ιρανικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Νότια Παρς, που μοιράζεται με το Κατάρ.