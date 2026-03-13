Μέση Ανατολή: Ο Μακρόν ανακοίνωσε το θάνατο γάλλου στρατιωτικού στο Ιράκ

Υπαξιωματικός των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων έχασε τη ζωή του «κατά τη διάρκεια επίθεσης» στην περιοχή της Αρμπίλ, στο ιρακινό Κουρδιστάν, ανακοίνωσε μέσω X ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ο ανθυπασπιστής Αρνό Φριόν, του 7ου τάγματος αλπικών τυφεκιοφόρων, μονάδας του πεζικού στη Βαρς, «έπεσε για τη Γαλλία κατά τη διάρκεια επίθεσης στην περιοχή της Αρμπίλ στο Ιράκ», συνόψισε ο κ. Μακρόν, υπογραμμίζοντας πως «ο πόλεμος στο Ιράν δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιες επιθέσεις».

L’adjudant-chef Arnaud Frion du 7ème bataillon de chasseurs alpins de Varces est mort pour la France lors d’une attaque dans la région d’Erbil en Irak.



À sa famille, à ses frères d’armes, je veux dire toute l’affection et la solidarité de la Nation.



Πρόκειται για έναν από τους συνολικά έξι γάλλους στρατιωτικούς που τραυματίστηκαν σε επιδρομή μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων χθες στην περιοχή της Αρμπίλ στο Ιράκ, όπως ενημέρωσε χθες Πέμπτη το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας το AFP.