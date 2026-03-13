Μενού

Μέση Ανατολή: Ο Μακρόν ανακοίνωσε το θάνατο γάλλου στρατιωτικού στο Ιράκ

Στρατιωτικός της Γαλλίας έπεσε νεκρός «κατά τη διάρκεια επίθεσης» στο Ιράκ, ανακοίνωσε μέσω X ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Βομβαρδισμένο κτίριο στο Ιράκ | ΑP Photo
Υπαξιωματικός των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων έχασε τη ζωή του «κατά τη διάρκεια επίθεσης» στην περιοχή της Αρμπίλ, στο ιρακινό Κουρδιστάν, ανακοίνωσε μέσω X ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ο ανθυπασπιστής Αρνό Φριόν, του 7ου τάγματος αλπικών τυφεκιοφόρων, μονάδας του πεζικού στη Βαρς, «έπεσε για τη Γαλλία κατά τη διάρκεια επίθεσης στην περιοχή της Αρμπίλ στο Ιράκ», συνόψισε ο κ. Μακρόν, υπογραμμίζοντας πως «ο πόλεμος στο Ιράν δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιες επιθέσεις».

Πρόκειται για έναν από τους συνολικά έξι γάλλους στρατιωτικούς που τραυματίστηκαν σε επιδρομή μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων χθες στην περιοχή της Αρμπίλ στο Ιράκ, όπως ενημέρωσε χθες Πέμπτη το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας το AFP.

