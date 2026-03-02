Εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μεταξύ άλλων ότι «δεν αποκλείει την αποστολή αμερικανικών χερσαίων στρατευμάτων στο Ιράν εάν κριθεί απαραίτητο».

Μιλώντας στην εφημερίδα «New York Post» αναφέρθηκε στην στρατιωτική επιχείρηση Epic Fury - την κοινή στρατιωτική επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν που ξεκίνησε στις 27-28 Φεβρουαρίου 2026 - δηλώνοντας ότι ήρθε «πολύ νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα» εξοντώνοντας δεκάδες κορυφαίους αξιωματούχους της Τεχεράνης.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ενώ είχε δηλώσει ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει «τέσσερις εβδομάδες περίπου», σήμερα δήλωσε στην εφημερίδα ότι αυτό το χρονικό πλαίσιο θα μπορούσε να μειωθεί.

«Θα πάει αρκετά γρήγορα», είπε. «Είμαστε ακριβώς στο χρονοδιάγραμμα, πολύ νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα όσον αφορά την ηγεσία — 49 νεκροί — και αυτό, ξέρετε, θα χρειαζόταν, υπολογίσαμε, τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες, και το κάναμε σε μία ημέρα».

Τραμπ: «Έρχεται σύντομα το μεγάλο κύμα επιθέσεων στο Ιράν»

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο CNN ότι «το μεγάλο κύμα επιθέσεων έρχεται σύντομα».

Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Νομίζω ότι τα πράγματα πάνε πολύ καλά. Είναι πολύ ισχυρά. Έχουμε τον καλύτερο στρατό στον κόσμο και τον χρησιμοποιούμε», δήλωσε αρχικά σε συνέντευξή που έδωσε τηλεφωνικά.

«Δεν έχουμε καν αρχίσει να τους χτυπάμε δυνατά. Το μεγάλο κύμα δεν έχει καν συμβεί. Το μεγάλο έρχεται σύντομα.», συμπλήρωσε.