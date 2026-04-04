Σειρήνες συναγερμού ήχησαν στο Ισραήλ για ιρανική πυραυλική επίθεση, αφότου οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) προειδοποίησαν πως εντόπισαν βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν.

Η αντιαεροπορική άμυνα του Ισραήλ ενεργοποιήθηκε για την αναχαίτιση των βαλλιστικών πυραύλων, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εισέρχεται στην έκτη εβδομάδα του.

Όπως διαπιστώθηκε λίγο αργότερα, οι ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν εναντίον του Ισραήλ και αναχαιτίστηκαν από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, έφεραν πυρομαχικά διασποράς

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα, ωστόσο έχουν αναφερθεί υλικές ζημιές σε προάστια του Τελ Αβίβ και πυρκαγιά στη βιομηχανική ζώνη Νεότ Χοβάβ, νότια της πόλης Μπέερ Σέβα.

Την ίδια ώρα, δύσκολη είναι η νύχτα και στον Λίβανο. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) ανακοίνωσαν γύρω στις 03:30 τα ξημερώματα πως εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον εγκαταστάσεων της Χεζμπολάχ στην περιοχή της Βηρυτού.