Μέση Ανατολή: Ολονύχτιες επιθέσεις σε Ιράν, Ισραήλ, Σαουδική Αραβία, Λίβανο και Εμιράτα

Ο στρατός του Ισραήλ πλήττει για ακόμη μια φορά τη νότια συνοικία της Βηρυτού τις πρώτες πρωινές ώρες, μετέδωσε λιβανικό επίσημο μέσο ενημέρωσης, ενώ το ισραηλινό επιτελείο ανέφερε πως βάζει ξανά στο στόχαστρο το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν.

Το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI ανέφερε ότι «ο ισραηλινός εχθρός εξαπέλυσε σφοδρή επιδρομή» στη νότια συνοικία της Βηρυτού, όπου η Χεζμπολάχ έχει μεγάλη επιρροή. Εικονολήπτες του Γαλλικού Πρακτορείου κατέγραψαν στήλες καπνού να υψώνεται από σημεία που βομβαρδίστηκαν.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε ανακοινωθέν του μέσω Telegram ότι άρχισε να διεξάγει αεροπορικά πλήγματα «εναντίον υποδομών της Χεζμπολάχ» στον τομέα αυτόν της Βηρυτού, παράλληλα με βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε στο Ιράν.

Παράλληλα ανακοίνωσε ότι εντόπισε την εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν που κατευθύνονταν προς την επικράτεια του Ισραήλ και ενεργοποίησε τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

«Πριν από λίγο, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν πυραύλους οι οποίο εκτοξεύτηκα από το Ιράν εναντίον της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ. Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν για την αντιμετώπιση της απειλής», ανέφερε μέσω Telegram λίγο πριν από τη 01:00.

Κατόπιν, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσαν ότι άκουσαν στην Ιερουσαλήμ σειρήνες της αεράμυνας και κρότους μακρινών εκρήξεων.

Λίγο αργότερα, ο στρατός ανακοίνωσε πως οι κάτοικοι μπορούν να βγουν από τα καταφύγια.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας αμέσως.

Το Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ», το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου) ανέφερε πάντως πως προσέφερε τις πρώτες βοήθειες σε «μικρό αριθμό ανθρώπων που τραυματίστηκαν κατευθυνόμενοι» στα καταφύγια.

Το ισραηλινό τηλεοπτικό Κανάλι 12 από την πλευρά του έκανε λόγο για τραυματίες εξαιτίας των ιρανικών πυραυλικών πληγμάτων κοντά στο Τελ Αβίβ, χωρίς να μεταδώσει κάποιον αριθμό.

Η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε βαλλιστικούς πυραύλους και drones

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας έκανε λόγο τις πρώτες πρωινές ώρες περί αναχαίτισης επτά βαλλιστικών πυραύλων οι οποίοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, ανάμεσά τους έξι που είχαν στόχο την αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάν, στην οποία σταθμεύουν στοιχεία των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, κοντά στην πρωτεύουσα Ριάντ.

«Έξι βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν προς τη βάση Πρίγκιπας Σουλτάν αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν», ανέφερε αρχικά το υπουργείο, προσθέτοντας ότι έβδομος πύραυλος που κατευθυνόταν στο «ανατολικό» τμήμα της χώρας επίσης αναχαιτίστηκε, όπως και δύο drones κατευθυνόμενα στη Χαφάρ αλ Μπατίν, κοντά στα σύνορα με το Κουβέιτ, και άλλα πέντε κατευθυνόμενα στην επαρχία Αλ Χαρτζ.

Τα ΗΑΕ λένε ότι δέχθηκαν επίθεση με πυραύλους και drones

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυραύλους από το Ιράν, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το υπουργείο Άμυνας στο Ντουμπάι.

«Η αντιαεροπορική άμυνα των ΗΑΕ επιχειρεί για την αντιμετώπιση της απειλής πυραύλων και drones του Ιράν», ανέφερε το υπουργείο, παροτρύνοντας τον πληθυσμό να προφυλαχθεί.

Το Ιράν χτύπησε αμερικανικούς και ισραηλινούς στόχους

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν διεξήγαγαν πυραυλικά πλήγματα ευρείας κλίμακας εναντίον αμερικανικών και ισραηλινών στόχων, μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες η ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB.

Η ομοβροντία πυραύλων αυτή, «η πιο σφοδρή και πιο βαριά από την έναρξη του πολέμου», διήρκεσε τρεις ώρες κι έβαλε στο στόχαστρο ιδίως το νότιο Τελ Αβίβ, τη δυτική Ιερουσαλήμ και τη Χάιφα (βόρεια) στο Ισραήλ, καθώς και «πολλούς αμερικανικούς στόχους στην Αρμπίλ», την πρωτεύουσα της αυτόνομης περιφέρειας του Κουρδιστάν στο Ιράκ, όπως και τη βάση του 5ου στόλου του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού στο Μπαχρέιν, πρόσθεσε το τηλεοπτικό δίκτυο, επικαλούμενο ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης.