Μέση Ανατολή: Πακιστάν, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αίγυπτος συζητούν για τον τερματισμό του πολέμου

Πακιστάν, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αίγυπτος συζητούν τρόπους για να δοθεί οριστικό τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, δηλώνει το Ισλαμαμπάντ.

Βομβαρδισμός στην Τεχεράνη | AP Photo/Vahid Salemi
Το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και η Αίγυπτος συζήτησαν σήμερα «πιθανούς τρόπους για να δοθεί ένα πρώιμο και οριστικό τέλος στον πόλεμο» στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ.

Οι τέσσερις χώρες διεξήγαγαν κοινές συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ επιδιώκοντας μια αποκλιμάκωση στον πόλεμο μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Σε βιντεοσκοπημένη δήλωση, ο Νταρ τονίζει ότι όλες οι πλευρές εξέφρασαν εμπιστοσύνη στη διευκόλυνση του Πακιστάν και ότι η Κίνα «υποστηρίζει πλήρως» την πρωτοβουλία να φιλοξενηθούν οι πιθανές συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν στο Ισλαμαμπάντ.

