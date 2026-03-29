Μέση Ανατολή: Πακιστάν, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αίγυπτος συζητούν για τον τερματισμό του πολέμου

Το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και η Αίγυπτος συζήτησαν σήμερα «πιθανούς τρόπους για να δοθεί ένα πρώιμο και οριστικό τέλος στον πόλεμο» στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ.

Οι τέσσερις χώρες διεξήγαγαν κοινές συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ επιδιώκοντας μια αποκλιμάκωση στον πόλεμο μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Σε βιντεοσκοπημένη δήλωση, ο Νταρ τονίζει ότι όλες οι πλευρές εξέφρασαν εμπιστοσύνη στη διευκόλυνση του Πακιστάν και ότι η Κίνα «υποστηρίζει πλήρως» την πρωτοβουλία να φιλοξενηθούν οι πιθανές συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν στο Ισλαμαμπάντ.