Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι θα παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν έως ότου ολοκληρωθούν οι συνομιλίες με την Τεχεράνη, διευκρινίζοντας πως ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχιστεί.

«Με δεδομένο ότι η κυβέρνηση του Ιράν είναι σοβαρά διχασμένη, κάτι που δεν προκαλεί έκπληξη, και κατόπιν αιτήματος του στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ και του πρωθυπουργού του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ, μας ζητήθηκε να αναστείλουμε την επίθεσή μας κατά του Ιράν μέχρις ότου οι ηγέτες και οι εκπρόσωποί του καταθέσουν μια ενιαία πρόταση» έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο ίδιος ανέφερε ότι έδωσε εντολή στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις «να συνεχίσουν τον αποκλεισμό και, σε όλα τα υπόλοιπα επίπεδα, να παραμείνουν έτοιμες και ικανές να δράσουν».

Λίγο νωρίτερα, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ιράν στον ΟΗΕ, Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν υποδείξει ανεπίσημα στους Ιρανούς ότι θα άρουν σύντομα τον ναυτικό αποκλεισμό τους, που απαίτησε η Τεχεράνη για την επιστροφή στις διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ.

«Ο ναυτικός αποκλεισμός από τις ΗΠΑ είναι παραβίαση της εκεχειρίας. Τους είπαμε ότι πρέπει να άρετε αυτό τον αποκλεισμό. Έχουμε ενδείξεις ότι είναι έτοιμοι να τον άρουν. Μόλις το κάνουν, νομίζω ότι ο επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων θα ξεκινήσει στο Ισλαμαμπάντ», ανέφερε ο κ. Ιραβανί.

Ο Ιρανός πρέσβης ανέφερε ότι δεν ξεκίνησε το Ιράν στρατιωτική επιχείρηση, αλλά οι ΗΠΑ, τονίζοντας ότι το «Ιράν ήταν έτοιμο».

«Αν θέλουν να καθίσουν στο τραπέζι και να συζητήσουμε για να βρεθεί μια πολιτική λύση, θα μας βρουν ξανά έτοιμους. Εάν πάλι επιλέξουν να συνεχίσουν τον πόλεμο πάλι θα μας βρουν έτοιμους» σημείωσε.