Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στο κεντρικό Ισραήλ εξαιτίας πλήγματος πυραύλου ο οποίος εκτοξεύτηκε από το Ιράν, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες υπηρεσία άμεσης βοήθειας, περιγράφοντας το θύμα ως τριαντάρη «αλλοδαπό εργάτη».

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ», το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου), διασώστες του βρήκαν τον άνδρα στη Μοσάβ Αντανίμ «χωρίς τις αισθήσεις του» και διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Παράλληλα, τέσσερις Παλαιστίνιες σκοτώθηκαν χθες Τετάρτη στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη εξαιτίας πυραυλικής επίθεσης που αποδίδεται στο Ιράν, σύμφωνα με απολογισμό της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου.

Θραύσματα πυραύλου έπληξαν ένα κομμωτήριο στην πόλη Μπέιτ Άουα, νοτιοδυτικά της Χεβρώνας, με αποτέλεσμα τέσσερις γυναίκες να βρουν τον θάνατο και άλλες έξι να τραυματιστούν, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) έκαναν λόγο για πυρομαχικά διασποράς που έπεσαν σε μεγάλη ακτίνα.