Μέση Ανατολή: Ποιες πόλεις βομβαρδίστηκαν από το Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου δημοσίευσαν λεπτομέρειες αναφορικά με τις αεροπορικές επιθέσεις του Ισραήλ, που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, όσο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται.
«Εχθρικά πολεμικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν νυχτερινές επιθέσεις στις πόλεις Σριφα, Άιτα Αλ-Σααμπ, Τουλιν, Σαουάνα και Μαζνταλ Σελμ», ανέφερε η επίσημη Εθνική Υπηρεσία Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA), αναφέροντας τοποθεσίες στο νότιο τμήμα της χώρας.
Άλλη ισραηλινή επίθεση είχε ως στόχο την πόλη Ντουρίς στο ανατολικό Λίβανο, ανέφερε η NNA.
Η NNA δεν έδωσε λεπτομέρειες για τυχόν θύματα ή για την έκταση των καταστροφών.
