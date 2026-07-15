Μέση Ανατολή: Πώς ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δημιουργεί αδιέξοδα - Τα πλεονεκτήματα της Τεχεράνης

Το CNN σε ανάλυση του αναφέρει πως όταν ξεκίνησε η σύρραξη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σημείωσε μια βασική αρχή της στρατιωτικής θεωρίας. Αν ένας ηγέτης λειτουργεί όπως ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν έχει σαφή στόχο πριν από την έναρξη μιας στρατιωτικής επιχείρησης, τότε κάποιος άλλος θα καθορίσει τους στόχους για εκείνον, με τρόπο που ο ίδιος δεν περίμενε.

Η εν λόγω θεωρία διατυπώθηκε από τον Καρλ φον Κλάουζεβιτς, θεωρητικό του 19ου αιώνα που μάλλον θα στριφογυρίζει στον τάφο του, λέει το CNN, λόγω των εξελίξεων της Μέσης Ανατολής.

Καμία από τις δύο χώρες, ούτε το Ισραήλ, ούτε οι ΗΠΑ καθόρισαν επί της αρχής τους στόχους τους, όταν εκκίνησαν την επίθεση προς το Ιράν. Αρχικά ο Τραμπ μίλησε για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, ωστόσο τώρα έχει φτάσει στο σημείο να διαπραγματεύεται το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, πράγμα το οποίο δεν ανέμενε ο Αμερικανός πρόεδρος.

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Πλέον έχουν περάσει 30 μέρες από το μνημόνιο κατανόησης 60 ημερών μεταξύ Τραμπ και Πεζεσκιάν, με το συγκεκριμένο έγγραφο να παραχωρεί στο Ιράν ελαφρύνσεις των κυρώσεων ως αντάλλαγμα για την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

Επιπλέον, την προηγούμενη εβδομάδα το Ιράν επιτέθηκε σε δύο πλοία, ένα από το Κατάρ που μετέφερε υγροποιημένο φυσικό αέριο και ένα άλλο από τη Σαουδική Αραβία που μετέφερε αργό πετρέλαιο, ωστόσο η Τεχεράνη παραδέχεται πως ήταν λάθος κίνηση.

Από την πλευρά του ο Τραμπ διέταξε αεροπορικά χτυπήματα, προκειμένου να επιβληθεί η αμερικανική ερμηνεία του μνημονίου, ενώ επέβαλλε εκ νέου αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Αποτέλεσμα των παραπάνω εχθροπραξιών είναι η μη διελεύση πλοίων από το Στενό του Ορμούζ, προκειμένου να μην υπάρξει κίνδυνος, γεγονός που εκτοξεύει εκ νέου τις τιμές του πετρελαίου.

Τα στρατηγικά πλεονεκτήματα του Ιράν

Αυτή την στιγμή η Τεχεράνη ελέγχει ένα παγκόσμιο οικονομικό πέρασμα,γεγονός που πιέζει τις ΗΠΑ. Από την άλλη πλευρά οι ΗΠΑ ποντάρουν στην πίεση που ασκούν, για να επιτρέψει το Ιράν την απρόσκοπτη διαδρομή του εμπορίοθ.

Το Ιράν όμως έχει τα εξής δύο πλεονεκτήματα: Το έδαφος και τα drones, καθώς ειδικά τα δεύτερα συμφέρουν στην παραγωγή και μπορούν να διανύσουν πάνω από 1.000 μίλια για να χτυπήσουν ένα πετρελαιοφόρο που κινείται αργά στο σκοτάδι της νύχτας.

Τα εργαλεία υπέρ των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ καταφέρνουν να συσπειρώνουν τα κράτη του Κόλπου προκειμένου να μην επιτρέψουν στο Ιράν τον απόλυτο έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, ενώ η οικονομία του Ιράν βρίσκεται σε τεντωμένο σκοινί, με τους πολίτες να θέλουν την πολιτική αλλαγή. Σημειώνεται επίσης πως η αεροάμυνα του Ιράν είναι αρκετά χαλαρή, γεγονός που αφήνει χώρο στις ΗΠΑ να επιτεθούν.

Επιπλέον διαρκώς ανακαλύπτονται νέοι τρόποι προκειμένου να μην υπάρχει εξάρτηση από το Στενό του Ορμούζ, με νέες διαδρομές να έρχονται στο προσκήνιο για το παγκόσμιο εμπόριο. Το CNN προβλέπει ένα καλοκαίρι ανταλλαγής εκατέρωθεν πυρών, αλλά και ανοιχτούς διπλωματικούς διαύλους.

Οι απρόβλεπτοι παίκτες

Οι Χούθι μπορούν να κλείσουν τη Θάλασσα της Ερυθράς Θάλασσας, ενώ διαρκώς δοκιμάζουν την εύθραστη εκεχειρία με την Σαουδική Αραβία.

Αν όντως οι Χούθι κλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα, οι πιέσεις προς την Ουάσινγκτον θα είναι μεγάλες, ενώ το Ιράν θα έχει την πρωτοβουλία κινήσεων αναφορικά με τους στόχους επίθεσης.