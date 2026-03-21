Μέση Ανατολή: Πυραυλική επίθεση του Ιράν σε αμερικανοβρετανική βάση στον Ινδικό Ωκεανό

Στόχος ιρανικής πυραυλικής επίθεσης έγινε η αμερικανοβρετανική στρατιωτική βάση στη νήσο Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό, όπως μεταδίδει σήμερα η εφημερίδα Wall Street Journal που επικαλείται πληροφορίες από αμερικανούς αξιωματούχους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το δημοσίευμα της WSJ, το Ιράν εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της βάσης, αλλά κανείς εξ αυτών δεν έπληξε τον στόχο του. Ένας βαλλιστικός πύραυλος έπεσε σε μεγάλη απόσταση και ο δεύτερος αναχαιτίστηκε με πύραυλο SM-3, υπογραμμίζεται.

H Wall Street Journal επισημαίνει πως η συγκεκριμένη επίθεση σηματοδοτεί μια προσπάθεια της Τεχεράνης να απειλήσει τα συμφέροντα των ΗΠΑ σε μεγάλη απόσταση από την περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο και το Ιραν

Εκρήξεις συγκλόνισαν τα νότια προάστια της Βηρυτού, λίγη ώρα αφότου οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν την έναρξη νέου κύματος αεροπορικών επιδρομών στην περιοχή, η οποία θεωρείται προπύργιο της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης Χεζμπολάχ.

«Οι IDF συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους και πλήττουν τις στρατιωτικές υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στα νότια προάστια (της πρωτεύουσας του Λιβάνου), με αυξανόμενη ένταση. Οι IDF δεν προτίθενται να σας βλάψουν και, ως εκ τούτου, για την ασφάλειά σας, πρέπει να εκκενώσετε αμέσως την περιοχή», προειδοποίησε νωρίτερα ο συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού για το αραβόφωνο κοινό, μέσω Telegram.

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έχει εξαπολύσει δεκάδες επιδρομές στη συγκεκριμένη περιοχή τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, προειδοποιώντας κάθε φορά τους κατοίκους να απομακρυνθούν για λόγους ασφαλείας.

Επιπλέον, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν γύρω στις 4 τα ξημερώματα ότι εξαπέλυσαν κύμα αεροπορικών επιδρομών στην Τεχεράνη.

«Μετά τις επιθέσεις στην Βηρυτό, οι IDF πλήττουν στόχους που συνδέονται με το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς στην Τεχεράνη», ανακοίνωσε μέσω Telegram o εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Είχε προηγηθεί συναγερμός στο κεντρικό και νότιο Ισραήλ για πυραυλικές επιθέσεις από το Ιράν. Η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε τους ιρανικούς πυραύλους και δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα, σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα.

Αναχαιτίσεις drones στη Σαουδική Αραβία

Περισσότερα από 20 μη επανδρωμένα αεροσκάφη «αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν» στο ανατολικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες του Περσικού Κόλπου έχουν γίνει στόχοι ιρανικών επιθέσεων σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν.