Μέση Ανατολή: Σε εξέλιξη επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ

Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους οι οποίοι κατευθύνονται στο Ισραήλ, ανακοίνωσε πριν λίγη ο ισραηλινός στρατός, προτρέποντας τους κατοίκους στις περιοχές που απειλούνται να σπεύσουν σε καταφύγια.

Ο στρατός του Ισραήλ «εντόπισε πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την κατεύθυνση της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ» και «συστήματα (αντιαεροπορικής) άμυνας επιχειρούν για την αναχαίτιση της απειλής», αναφέρει τυποποιημένο ανακοινωθέν του το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα μέσω Telegram.

Την ίδια ώρα, η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε το προσωρινό πλήρες κλείσιμο του εναέριου χώρους τους ως «εξαιρετικό προληπτικό μέτρο», εν μέσω αναχαιτίσεων πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, όπως μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Λίγη ώρα νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανακοίνωσε ότι η αντιαεροπορική άμυνα επιχειρεί για την αναχαίτιση πυραύλων και drones που εξαπολύθηκαν από το Ιράν, το οποίο συνεχίζει τα πλήγματα σε κράτη του Κόλπου σε αντίποινα για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή που εξαπέλυσαν εναντίον του οι ΗΠΑ και το Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου.