Μέση Ανατολή: Τα ΗΑΕ διαψεύδουν οτι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τη χώρα στη διάρκεια του πολέμου

Το υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων απέρριψε ως «αβάσιμες» τις αναφορές περί μυστικής έως σήμερα επίσκεψης του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στα ΗΑΕ.
Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού αποκάλυψε χθες Τετάρτη ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συναντήθηκε με τον πρόεδρό τους κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον του Ιράν.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η μυστική έως σήμερα συνάντηση του Νετανιάχου με τον σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν οδήγησε σε «ιστορική πρόοδο» στις σχέσεις των δύο χωρών.
Μια πηγή που έχει γνώση του θέματος είπε ότι οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στην Αλ Αΐν, μια όαση κοντά στα σύνορα με το Ομάν, στις 26 Μαρτίου. Η συνάντησή τους κράτησε πολλές ώρες, συμπλήρωσε.
Τα ΗΑΕ είναι μια από τις λίγες αραβικές χώρες που διατηρούν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, οι οποίες εξομαλύνθηκαν το 2020 με τις Συμφωνίες του Αβραάμ, ένα διπλωματικό επίτευγμα της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.
- Ατύχημα για τον Akyla λίγο πριν τον Τελικό της Eurovision: «Πονάω λίγο σήμερα»
- Μαριάννα Καλλέργη για Survivor: «Ήμουν σαν πτώμα, με έσερναν - Η παραγωγή ήταν έξαλλη που πήγα νοσοκομείο»
- Ο Βασίλης Τσεκούρας πήρε το τιμόνι του Live News: Τι είπε για την απουσία του Νίκου Ευαγγελάτου
- Ντόρα και Αλεξία Μπακογιάννη: Η κοινή ανακοίνωση για την καταδίκη του Στέφανου Χίου - «Δεν είναι μόνο προσωπική δικαίωση»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.