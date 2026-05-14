Μέση Ανατολή: Τα ΗΑΕ διαψεύδουν οτι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τη χώρα στη διάρκεια του πολέμου

«Αβάσιμες» οι αναφορές περί μυστικής έως σήμερα επίσκεψης του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στα ΗΑΕ λέει το ΥΠΕΞ της χώρας.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA
Το υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων απέρριψε ως «αβάσιμες» τις αναφορές περί μυστικής έως σήμερα επίσκεψης του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στα ΗΑΕ.

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού αποκάλυψε χθες Τετάρτη ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συναντήθηκε με τον πρόεδρό τους κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον του Ιράν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η μυστική έως σήμερα συνάντηση του Νετανιάχου με τον σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν οδήγησε σε «ιστορική πρόοδο» στις σχέσεις των δύο χωρών.

Μια πηγή που έχει γνώση του θέματος είπε ότι οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στην Αλ Αΐν, μια όαση κοντά στα σύνορα με το Ομάν, στις 26 Μαρτίου. Η συνάντησή τους κράτησε πολλές ώρες, συμπλήρωσε.

Τα ΗΑΕ είναι μια από τις λίγες αραβικές χώρες που διατηρούν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, οι οποίες εξομαλύνθηκαν το 2020 με τις Συμφωνίες του Αβραάμ, ένα διπλωματικό επίτευγμα της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

