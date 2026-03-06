Μέση Ανατολή: «Θέλω να φύγω από δω, πλέον δεν κοιμάμαι - Είμαστε 12» - Η μαρτυρία Ελληνίδας στο Κατάρ

Συγκλονίζει η μαρτυρία μιας Ελληνίδας που έχει εγκλωβιστεί στο Κατάρ, ενόψει των κλιμακώσεων στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, η οποία μίλησε το πρωί της Παρασκευής (6/3) στον ΣΚΑΪ, τονίζοντας ότι η κατάσταση είναι «ακόμα χειρότερη» σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες.

«Χθες το βράδυ γύρω στις 4 τα ξημερώματα ακούσαμε και τις σειρήνες, λέγοντάς μας πως είχε αποφευχθεί απειλή. Μετά μάθαμε εκ των υστέρων ότι η Ντόχα βομβαρδιζόταν όλο το βράδυ, οπότε καταλαβαίνετε ότι το επίπεδο του πανικού φλερτάρει έντονα με τον τρόμο», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ελένη Σκούρτη.

«Θέλω να φύγω από δω, θέλουμε όλοι μαζί να φύγουμε από δω. Βλέπουμε ότι η Qatar Airways δεν κάνει κάτι για αυτό, δεν θέλει να πάρει το ρίσκο. Λογικό, ο ενάεριος χώρος είναι κλειστός. Εμείς όμως πρέπει να επιστρέψουμε στην πατρίδα, γιατί τα πράγματα γίνονται μόνο χειρότερα. Υπάρχει κλιμάκωση και όχι αποκλιμάκωση.

Χθες μάς έφεραν και τις βαλίτσες μας χωρίς καν να τις έχουμε ζητήσει, κάτι που ενδεχομένως σημαίνει ότι μας προετοιμάζουν για έξοδο. Τουλάχιστον εμείς αυτό ευχόμαστε», δήλωσε αμέσως μετά η κ. Σκούρτη.

«Ο λόγος που μιλώ είναι γιατί θέλουμε πραγματικά να φύγουμε από την Ντόχα, το υπουργείο Εξωτερικών πρέπει να κάνει κάτι για αυτό. Έχει έρθει η ώρα να γυρίσουμε κι εμείς στην πατρίδα μας, είναι επικίνδυνα τα πράγματα», πρόσθεσε. «Φοβόμαστε να πάμε οδικώς σε μια περιοχή, χθες έπεσε βόμβα στον σταθμό των λεωφορείων στο Ριάντ. Σκεφτόμαστε επομένως μόνο τη διαφυγή από αέρα. Μέχρι στιγμής όμως δεν φεύγει κανένα αεροσκάφος. Είμαστε 12 Έλληνες εδώ στο ξενοδοχείο».

Και κατέληξε λέγοντας:

«Αν χθες είχαμε σειρήνες, ποιος μας λέει τι θα έχουμε σήμερα. Πλέον δεν κοιμόμαστε. Χθες είδαμε 10 drones και 2 πυραύλους να πηγαίνουν προς την αμερικανική πρεσβεία».