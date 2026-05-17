Μέση Ανατολή: Ξανά στο τραπέζι η στρατιωτική δράση - Κρίσιμη σύσκεψη Τραμπ για το Ιραν

Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να πραγματοποιήσει την Τρίτη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου με την ομάδα εθνικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με το Axios, στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν τα ενδεχόμενα στρατιωτικής δράσης.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Τραμπ εξακολουθεί να επιδιώκει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ωστόσο η άρνηση του Ιράν να αποδεχθεί τις αμερικανικές απαιτήσεις έχει επαναφέρει στο τραπέζι το σενάριο στρατιωτικής επέμβασης.

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προσέφεραν «καμία ουσιαστική παραχώρηση» στις συνομιλίες για την ειρήνη.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον «επιδιώκει μέσω της διπλωματίας να αποσπάσει τις παραχωρήσεις που απέτυχε να εξασφαλίσει μέσω του πολέμου, χωρίς να προσφέρει στο Ιράν συγκεκριμένα ανταλλάγματα».

«Ο χρόνος για το Ιράν τελειωνει»

Ο Τραμπ κλιμάκωσε την πίεση προς την Τεχεράνη το Σαββατοκύριακο, προειδοποιώντας την Κυριακή ότι «ο χρόνος τελειώνει» για το Ιράν και δηλώνοντας ότι «δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς» εάν η ιρανική ηγεσία δεν «κινηθεί γρήγορα».

«Καλύτερα να κινηθούν ΓΡΗΓΟΡΑ, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς», έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social. «Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟΣ!».

Το μήνυμα αναρτήθηκε λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού προέδρου με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου την Κυριακή.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι η εκεχειρία που ισχύει από τις αρχές Απριλίου βρίσκεται σε «μηχανική υποστήριξη», μετά την απόρριψη των ιρανικών όρων για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την ιρανική αντιπρόταση στις αμερικανικές ειρηνευτικές προτάσεις ως «εντελώς απαράδεκτη».

Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ υποστήριξε ότι η πρόταση ήταν «υπεύθυνη» και «γενναιόδωρη».

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Tasnim, η πρόταση περιλαμβάνει άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα — αναφορά στις συνεχιζόμενες ισραηλινές επιθέσεις κατά της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ στον Λίβανο — άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών και εγγυήσεις ότι δεν θα υπάρξουν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν.

Φέρεται επίσης να προβλέπει αποζημιώσεις για τις ζημιές του πολέμου, καθώς και αναγνώριση της ιρανικής κυριαρχίας στα Στενά του Ορμούζ.

Οι ισραηλινές και αμερικανικές δυνάμεις ξεκίνησαν μαζικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Η εκεχειρία που συμφωνήθηκε για να διευκολυνθούν οι συνομιλίες τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου και σε γενικές γραμμές τηρείται, παρά τα περιστασιακά επεισόδια ανταλλαγής πυρών.



Το Πακιστάν έχει αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ωστόσο οι δύο πλευρές εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά από συμφωνία.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να αποδεχθεί 20ετή αναστολή του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος -ένα από τα βασικά σημεία τριβής μεταξύ των δύο χωρών- επιβεβαιώνοντας έτσι πιθανή μετατόπιση από την αρχική αμερικανική απαίτηση για πλήρη κατάργησή του.