Meta: Η ΕΕ βάζει στο στόχαστρο τον «εθιστικό σχεδιασμό» του Instagram και του Facebook

Για «εθιστικό σχεδιασμό» κατηγορεί η ΕΕ την Meta για τις πλατφόρμες του Facebook και το Instagram, καθώς οι ρυθμιστικές Αρχές αναφέρουν πως δεν αντιμετωπίστηκαν επαρκώς οι κίνδυνοι που ενέχουν οι πλατφόρμες για την σωματική και ψυχική υγεία των χρηστών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επίσημο έγγραφο που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή ανέφερε πως οι λειτουργίες της αυτόματης αναπαραγωγής βίντεο και του ατέρμονου σκρολαρίσματος που παραδίδει μια ατελείωτη ροή περιεχομένου «θέτουν τον εγκέφαλο σε λειτουργία αυτόματου πιλότου, συμβάλλοντας στη δημιουργία ανθυγιεινών συνηθειών και στη καταναγκαστική χρήση».

Η Επιτροπή επισημαίνει πως η Meta αγνόησε τις διαθέσιμες πληροφορίες αναφορικά με τον χρόνο που τα παιδιά περνούν στο Instagram και στο Facebook, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα reels και τα stories θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε «υπερβολική ή ακόμα και καταναγκαστική χρήση των υπηρεσιών».

Επιπλέον, ο εθιστικός σχεδιασμός συνιστά παραβίαση του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες της ΕΕ, ο οποίος έχει στόχο να προστατεύσει τους χρήστες, αναφορικά με τις απάτες αγορών, την παραπληροφόρηση αλλά και το παράνομο περιεχόμενο.

Από την πλευρά της η Meta τονίζει πως αφιέρωσε πάνω από μια δεκαετία «στην ανάπτυξη περισσότερων από 50 εργαλείων και πολιτικών» για να προστατεύονται οι νεαροί χρήστες.

Στόχος της ΕΕ είναι η Meta να τροποποιήσει τον σχεδιασμό των πλατφορμών, καταργώντας την αυτόματη αναπαραγωγή και άλλες εθιστικές λειτουργίες. Οι παραπάνω κατηγορίες έρχονται λίγες μέρες μετά την έκθεση εμπειρογνωμόνων που συγκάλεσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία εξετάζει την απαγόρευση της πρόσβασης των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

10 κράτη μέλη της ΕΕ προετοιμάζουν ήδη σχέδια για την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, ενώ ασκούν πιέσεις στην Επιτροπή να βρει μια λύση που να είναι αποτέλεσμα κεντρικού σχεδιασμού.