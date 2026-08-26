Σε σημείο καμπής για τη βιομηχανία της τεχνολογίας, η Meta Platforms προχώρησε σε έναν ιστορικό εξωδικαστικό συμβιβασμό, βάζοντας οριστικό «τέλος» στις ομαδικές δικαστικές αξιώσεις αμερικανικών πολιτειών σχετικά με τις επιβλαβείς επιπτώσεις των πλατφορμών της στους νέους.

Στο επίκεντρο της πολυμετωπικής νομικής μάχης βρέθηκε ο μηχανισμός λειτουργίας του Instagram και του Facebook. Βάσει των δικαστικών εγγράφων, η εταιρεία κατηγορήθηκε ότι σχεδίασε τις εφαρμογές της με τεχνικές που προκαλούν εθισμό στα παιδιά, παραπλάνησε συστηματικά τους καταναλωτές ως προς τα μέτρα προστασίας και συνέλεξε αθέμιτα προσωπικά δεδομένα ανήλικων χρηστών.

Η συμφωνία οριστικοποιήθηκε στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Καλιφόρνιας, καλύπτοντας τις προσφυγές 29 πολιτειών. Με αυτόν τον τρόπο αποτράπηκε μια από τις πλέον καθοριστικές δικαστικές αναμετρήσεις της ψηφιακής εποχής, η οποία απειλούσε να φέρει στο φως εσωτερικές πρακτικές των κολοσσών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Οι εξελίξεις επιταχύνθηκαν όταν το Ομοσπονδιακό Εφετείο απέρριψε το αίτημα της Meta για αναστολή της δίκης μόλις λίγες ημέρες πριν από τις 12 Αυγούστου, ημερομηνία κατά την οποία είχε προγραμματιστεί η επιλογή των ενόρκων, σπρώχνοντας τελικά την εταιρεία στο τραπέζι του συμβιβασμού.

Ο διακανονισμός έρχεται μετά την ήττα της Meta και στις δύο φάσεις μιας ιστορικής αγωγής που άσκησε το Νέο Μεξικό. Ένα δικαστήριο τον Μάρτιο την διέταξε να πληρώσει 375 εκατομμύρια δολάρια, αφού διαπίστωσε ότι είχε παραπλανήσει τους καταναλωτές σχετικά με την ασφάλεια των πλατφορμών της.

Στις 6 Αυγούστου, ένας δικαστής διαπίστωσε ότι η Meta είχε δημιουργήσει δημόσια όχληση και την διέταξε να πληρώσει επιπλέον 567 εκατομμύρια δολάρια και να εφαρμόσει μέτρα ασφάλειας για τους νέους.

Επίσης, τον Μάρτιο, η πρώτη δίκη σχετικά με τις αξιώσεις ενός ατόμου κατά της Meta και της Google έληξε με ετυμηγορία υπέρ του ενάγοντος. Ένα δικαστήριο ενόρκων του Λος Άντζελες έκρινε τις εταιρείες υπεύθυνες για την κατάθλιψη και το άγχος της ενάγουσας Kaley GM και τις διέταξε να καταβάλουν συνολικά 6 εκατομμύρια δολάρια σε αποζημίωση.

Οι εταιρείες έχουν δηλώσει ότι θα ασκήσουν έφεση κατά των εν λόγω ετυμηγοριών.