Μετά τη Βενεζουέλα, Κούβα και Κολομβία στο στόχαστρο του Τραμπ: «Ο Γκουστάβο Πέτρο πρέπει να προσέχει»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, εξαπέλυσε μια ωμή προειδοποίηση προς τον πρόεδρο της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, επεκτείνοντας την αιχμηρή ρητορική του και προς την Κούβα και την περιφερειακή πολιτική.

Ερωτηθείς στη σημερινή του συνέντευξη Τύπου στη Φλόριντα για τα σχόλια του Πέτρο, με τα οποία υποβάθμισε τις ανησυχίες για αντίποινα από τα πλήγματα στη Βενεζουέλα, ο Τραμπ κατηγόρησε τον Κολομβιανό ηγέτη ότι επιβλέπει την παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Έχει μύλους κοκαΐνης. Έχει εργοστάσια όπου παράγει κοκαΐνη. Τη στέλνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Τραμπ όπως επισημαίνει το trtworld.com, προσθέτοντας ότι ο Πέτρο «πρέπει να προσέχει τον κ@@@ του».

Κατά την περίοδο πριν από την επιχείρηση στη Βενεζουέλα, ο Τραμπ κατηγορούσε επανειλημμένα το Καράκας ότι τροφοδοτεί τη ροή παράνομων ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ, παρουσιάζοντας τα πλήγματα ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας περιφερειακής ασφάλειας.

Τραμπ για Κούβα: «Οι άνθρωποι εκεί έχουν υποφέρει για πάρα, πάρα πολλά χρόνια»

Ο Τραμπ στράφηκε επίσης επικριτικά προς την Κούβα, χαρακτηρίζοντας το νησί «αποτυχημένο έθνος» και αποδίδοντας δεκαετίες οικονομικών δυσκολιών στην ηγεσία του. Υπονόησε ότι η Κούβα θα μπορούσε σύντομα να βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της αμερικανικής πολιτικής.

«Οι άνθρωποι εκεί έχουν υποφέρει για πάρα, πάρα πολλά χρόνια», είπε ο Τραμπ. «Θέλουμε να βοηθήσουμε τον λαό της Κούβας, αλλά θέλουμε επίσης να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να φύγουν από την Κούβα και ζουν σε αυτή τη χώρα», πρόσθεσε, μιλώντας στη Φλόριντα, όπου υπάρχει μια μεγάλη και πολιτικά ισχυρή κοινότητα Κουβανοαμερικανών.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, που στεκόταν δίπλα στον Τραμπ, διατύπωσε ακόμη σκληρότερη εκτίμηση για την Αβάνα. Χαρακτηρίζοντας την Κούβα «καταστροφή», ο Ρούμπιο κατηγόρησε Κουβανούς αξιωματούχους ότι διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη στήριξη της κυβέρνησης Μαδούρο.

«Όλοι οι φρουροί που βοήθησαν στην προστασία του Μαδούρο — ολόκληρη η υπηρεσία κατασκοπείας του — ήταν γεμάτοι Κουβανούς», είπε ο Ρούμπιο, υποστηρίζοντας ότι στα προβλήματα της Βενεζουέλας περιλαμβάνεται αυτό που περιέγραψε ως υπερβολική κουβανική επιρροή. «Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουν οι Βενεζουελάνοι είναι ότι πρέπει να κηρύξουν την ανεξαρτησία τους από την Κούβα», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις αυτές υπογραμμίζουν την κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ της Ουάσινγκτον και αρκετών κυβερνήσεων της Λατινικής Αμερικής μετά τη υψηλού προφίλ αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα, καθώς οι περιφερειακοί ηγέτες σταθμίζουν τις διπλωματικές και τις επιπτώσεις στην ασφάλεια.