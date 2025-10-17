Μενού

Μετά τη Γάζα ο Ζελένσκι ελπίζει σε ειρήνη και στην Ουκρανία

Στον απόηχο της συμφωνίας για τη Γάζα, ο Ζελένσκι ευελπιστεί πως ήρθε η ώρα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA
Την ελπίδα του πως είναι η κατάλληλη στιγμή για τη διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία εξέφρασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος το μομέντουμ από τη συμφωνία για την ειρήνευση στη Λωρίδα της Γάζας.

Λίγες ώρες πριν από την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο, για ακόμη ένα τετ-α-τετ με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο ουκρανός πρόεδρος τόνισε πως η Μόσχα εμφανίστηκε πρόθυμη να επιστρέψει στο τραπέζι του διαλόγου «μόλις άκουσε για τους (πυραύλους) Tomahawk» που επιδιώκει να αποκτήσει το Κίεβο.

Ο Ζελένσκι δεν αναφέρθηκε στην τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των προέδρων ΗΠΑ και Ρωσίας, ούτε στη συμφωνία τους να συναντηθούν ξανά στο εγγύς μέλλον.

«Δεν πρέπει να υπάρχει άλλη εναλλακτική παρά μόνο η ειρήνη και η αξιόπιστα εγγυημένη ασφάλεια – και είναι ζωτικής σημασίας να προστατευθούν οι άνθρωποι από τις ρωσικές επιθέσεις το συντομότερο δυνατό», υπογράμμισε ο ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

