Μετά την Apple και η Ryanair: Πρόστιμο–μαμούθ 255,7 εκατομμύρια ευρώ στην Ιταλία

Η Αρχή Ανταγωνισμού και Αγοράς της Ιταλίας (AGCM) επέβαλε πρόστιμο ύψους 255,7 εκατομμυρίων ευρώ στη Ryanair, κρίνοντας ότι η ιρλανδική αεροπορική εταιρεία καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση της στην αγορά και παρεμπόδισε συστηματικά τη δραστηριότητα ταξιδιωτικών γραφείων και μεσαζόντων.

Σύμφωνα με την AGCM, από το 2022 η Ryanair υιοθέτησε μια «σύνθετη και συστηματική στρατηγική» που είχε ως στόχο να αποτρέψει ή να δυσκολέψει την αγορά εισιτηρίων μέσω ταξιδιωτικών πρακτόρων.

Η εταιρεία εισήγαγε διαδικασίες αναγνώρισης προσώπου για επιβάτες που είχαν αγοράσει εισιτήρια μέσω πρακτορείων, επιβαρύνοντας σημαντικά τη λειτουργία τους.

Το 2023, η πρακτική αυτή κλιμακώθηκε με μαζικές διαγραφές λογαριασμών που συνδέονταν με ταξιδιωτικά γραφεία, καθώς και με μπλοκάρισμα τρόπων πληρωμής που χρησιμοποιούσαν οι συνεργάτες της αγοράς.

Παράλληλα, η Ryanair επέβαλε στα πρακτορεία ειδικές συμφωνίες συνεργασίας, περιορίζοντας τη δυνατότητά τους να συνδυάζουν τις πτήσεις της με άλλες τουριστικές υπηρεσίες — όπως ταξιδιωτική ασφάλιση ή πτήσεις άλλων αεροπορικών εταιρειών. Όσα πρακτορεία αρνήθηκαν να υπογράψουν τις συμφωνίες αυτές, βρέθηκαν αντιμέτωπα με «επιθετική επικοινωνιακή τακτική» και, σε αρκετές περιπτώσεις, με προσωρινό αποκλεισμό από το σύστημα κρατήσεων της εταιρείας.

Η Αρχή υπογραμμίζει ότι η Ryanair αξιοποίησε το ισχυρό μερίδιό της στην ιταλική αγορά —περίπου 40% των επιβατών που ταξιδεύουν από και προς την Ιταλία χρησιμοποιούν την εταιρεία— για να επιβάλει μονομερώς περιορισμούς που έπληξαν τον ανταγωνισμό και τις επιλογές των καταναλωτών.

Η έρευνα κατέληξε ότι οι πρακτικές αυτές περιόρισαν ουσιαστικά τη δυνατότητα των ταξιδιωτικών πρακτόρων να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και να προσελκύουν διαδικτυακή επισκεψιμότητα, οδηγώντας σε μείωση της ποικιλίας και του ανταγωνισμού στην αγορά.

Πέρα από το πρόστιμο, η AGCM διέταξε τη Ryanair να τερματίσει άμεσα κάθε πρακτική που στρεβλώνει τον ανταγωνισμό και να μην επαναλάβει αντίστοιχες ενέργειες στο μέλλον.