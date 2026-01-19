Μετά την Ισπανία, ξύπνησαν μνήμες από Τέμπη - Οι χειρότερες σιδηροδρομικές τραγωδίες στην Ευρώπη

Η σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία, με τους δεκάδες νεκρούς, ξύπνησε μνήμες από παλαιότερα δυστυχήματα που είχαν συγκλονίσει την Ευρώπη.

Τουλάχιστον 39 άτομα έχασαν τις ζωές τους και περισσότεροι από 150 τραυματίστηκαν - μερικοί νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση - κατά τη διάρκεια του δυστυχήματος που έλαβε χώρα στην περιφέρεια της Ανδαλουσίας.

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία | EPA/GUARDIA CIVIL HANDOUT HANDOUT/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ένα τρένο υψηλής ταχύτητας με εκατοντάδες επιβαίνοντες εκτροχιάστηκε, κάτω από άγνωστες συνθήκες, και βαγόνια του έπεσαν σε άλλη διερχόμενη αμαξοστοιχία στην απέναντι πλευρά.

Στο σημείο παραμένει σε πλήρη εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό και τη διάσωση όσων χρίζουν βοήθειας.

Οι χειρότερες σιδηροδρομικές τραγωδίες στην Ευρώπη

Το χειρότερο δυστύχημα του 21ου αιώνα στην Ισπανία, σημειώθηκε στο Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα, στα νοτιοδυτικά της χώρας, τον Ιούλιο του 2013. Ο μηχανοδηγός του υψηλής ταχύτητας τρένου, μπήκε σε μία στροφή με ταχύτητα υπερδιπλάσια της επιτρεπόμενης με αποτέλεσμα να εκτροχιαστεί και να χάσουν τις ζωές τους 79 άτομα.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι το τρένο από τη Μαδρίτη ταξίδευε με ταχύτητα 179 χλμ/ώρα σε ένα τμήμα της γραμμής με όριο ταχύτητας 80 χλμ/ώρα. Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι ο οδηγός μιλούσε στο κινητό του τηλέφωνο λίγα δευτερόλεπτα πριν από το ατύχημα.

Είχαν προηγηθεί, όμως, κι άλλα αιματηρά δυστυχήματα.

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία | EPA/GUARDIA CIVIL HANDOUT HANDOUT/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στη Γερμανία τον Ιούνιο του 1998 εκτροχιάστηκε τρένο που ταξίδευε από το Μόναχο στο Αμβούργο. Κατέρρευσε μεταλλικός τροχός, λόγω φθοράς, και στη συνέχεια έπεσε πάνω σε οδογέφυρα. Αποτέλεσμα ήταν να χάσουν τη ζωή τους 101 άτομα.

Μεταξύ των χειρότερων σιδηροδρομικών δυστυχημάτων συγκαταλέγεται και αυτό στα Τέμπη, τον Φεβρουάριο του 2023, όπου σκοτώθηκαν 57 άτομα. Μεταξύ τους, κυρίως φοιτητές που επέστρεφαν στη Θεσσαλονίκη όπου φοιτούσαν. Τρία χρόνια μετά, η έρευνα για τα αίτια δεν έχει καταλήξει σε σαφές συμπέρασμα με τη δίκη να είναι προγραμματισμένη για φέτος.

Το εκτροχιασμένο τρένο στα Τέμπη | Intime

Το 2006, μια βλάβη στο σύστημα πέδησης προκάλεσε εκτροχιασμός ενός τρένου στο Μαυροβούνιο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 45 άτομα, μεταξύ των οποίων και πέντε παιδιά. Ακόμα, τραυματίστηκαν 184 άτομα. Το τρένο έπεσε σε ένα φαράγγι 100 μέτρων πάνω από ένα ποτάμι, περίπου 10 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας Ποντγκόριτσα.

Το 2003, τουλάχιστον 32 Γερμανοί τουρίστες σκοτώθηκαν στην Ουγγαρία όταν το διώροφο λεωφορείο τους κόπηκε στα δύο από ένα επιβατικό τρένο. Το λεωφορείο διέσχιζε τις γραμμές κοντά στο Σιόφοκ, περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Βουδαπέστης. Σύμφωνα με το γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών, το λεωφορείο μετέφερε κυρίως ηλικιωμένους τουρίστες από τις βόρειες πολιτείες της Κάτω Σαξονίας και του Σλέσβιχ-Χολστάιν.