Καρέ - καρέ η επιχείρηση στην Ισπανία: Βίντεο μέσα από τα βαγόνια - «Πολύ παράξενο το δυστύχημα»

Εικόνες από το σημείο της σιδηροδρομικής τραγωδίας που έλαβε χώρα στην Ανδαλουσία της Ισπανίας βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας.

Ο απολογισμός των νεκρών από τη σύγκρουση δύο τρένων στην Ανδαλουσία της Ισπανίας ανήλθε σε 39, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, ενώ 152 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί εκ των οποίων πολλοί είναι σε σοβαρή ή πολύ σοβαρή κατάσταση.

Ένα τρένο υψηλής ταχύτητας με εκατοντάδες επιβαίνοντες εκτροχιάστηκε, κάτω από άγνωστες συνθήκες, και βαγόνια του έπεσαν σε άλλη διερχόμενη αμαξοστοιχία στην απέναντι πλευρά.

Στα βίντεο που δημοσιεύονται στα social media, φαίνεται η εικόνα με τους διασώστες να επιχειρούν στα εκτροχιασμένα βαγόνια, σε μία προσπάθεια να βρουν και να απεγκλωβίσουν όσους το έχουν ανάγκη.

🇪🇸⚡️ At least 21 people have been ki!!ed in a train derailment in Andalusia, Spain, with emergency services saying more than 100 others are seriously injured.



➡️ The crash happened around 7:40 p.m. local time, when a train carrying 317 passengers from Málaga to Madrid derailed. pic.twitter.com/oqUNHN6bhN — Osint World (@OsiOsint1) January 18, 2026

Two high-speed trains (Iryo Malaga-Madrid & Renfe AVE Madrid-Huelva) derailed in Adamuz, Cordoba, after one invaded the adjacent track.



At least 5 dead, multiple injured. Madrid-Andalusia AVE service halted. pic.twitter.com/zFC4TkVeGK — Vegas ⚔️ (@vegasyx) January 18, 2026

Έχει κυκλοφορήσει και βίντεο μέσα από ένα από τα βαγόνια, που φαίνεται ο κόσμος, ταραγμένος από την τρομακτική εμπειρία.

🚨 WATCH: 🇪🇸 SPAIN



Two high-speed trains derailed in Adamuz, Andalusia.



An Iryo train and a separate AVE service were affected. Emergency crews responding; multiple casualties reported. https://t.co/2NrtjhOzqt pic.twitter.com/Fpj43NR485 — Info Room (@InfoR00M) January 18, 2026

«Πολύ παράξενο»

Ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε εξήγησε πως δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της σύγκρουσης, αλλά σχολίασε ότι είναι «πολύ παράξενο» και διερωτήθηκε «πώς είναι δυνατόν να συμβεί ένα γεγονός τέτοιας ισχύος σε μια ευθεία, σε ένα κομμάτι των σιδηροδρομικών γραμμών που έχει ανακαινιστεί, με ένα τρένο σχεδόν καινούργιο;».

«Όλοι οι ειδικοί σε θέματα σιδηροδρόμων (…) έχουν εκπλαγεί ιδιαιτέρως από αυτό το δυστύχημα διότι είναι πολύ σπάνιο και δύσκολο να εξηγηθεί σε αυτό το στάδιο», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι μια αρμόδια επιτροπή θα εξετάσει τι συνέβη.

Ο Πουέντε διευκρίνισε ότι οι περισσότεροι νεκροί και τραυματίες βρίσκονταν στα δύο πρώτα βαγόνια του τρένου πάνω στα οποία έπεσε ο άλλος συρμός που εκτροχιάστηκε. Στο πρώτο βαγόνι επέβαιναν 37 άνθρωποι και στο δεύτερο 16, πρόσθεσε.