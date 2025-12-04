Μετά την Κοβέσι: Ποιος θα κρατήσει τα ηνία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας;

Η Λάουρα Κοβέσι ήταν η πρώτη Γενική Εισαγγελέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η «ήρεμη δύναμη» που μπήκε σε ένα δωμάτιο γεμάτο καχύποπτους πολιτικούς και τους υπενθύμισε ότι η δικαιοσύνη δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο, αλλά εργαλείο που μπορεί να κόψει βαθιά.
Από το 2019 μέχρι σήμερα, η Κοβέσι έδωσε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) όχι μόνο θεσμικό κύρος αλλά και μια προσωπικότητα: αυστηρή, πειθαρχημένη, και κυρίως απρόθυμη να υποκύψει στις πιέσεις των εθνικών κυβερνήσεων.
Η θητεία της λήγει το 2026, όχι επειδή η ίδια κουράστηκε, αλλά επειδή οι κανόνες του θεσμού είναι αμείλικτοι: μία θητεία και τέλος.
Γιατί τελειώνει η θητεία της
Θεσμικός περιορισμός: Ο κανονισμός της EPPO δεν επιτρέπει ανανέωση θητείας. Όσο κι αν κάποιοι θα ήθελαν να την κρατήσουν, η πόρτα κλείνει αυτόματα το 2026.
Πολιτική συγκυρία: Η ΕΕ ετοιμάζεται για μεταρρυθμίσεις στην καταπολέμηση της απάτης. Η αλλαγή ηγεσίας είναι βολική στιγμή για να δοκιμαστεί νέο στυλ διοίκησης.
Συμβολισμός: Η Κοβέσι ήταν το «πείραμα» της ανεξάρτητης ευρωπαϊκής δικαιοσύνης. Τώρα, η Ένωση θέλει να δείξει ότι ο θεσμός δεν εξαρτάται από ένα πρόσωπο, αλλά μπορεί να σταθεί και με άλλους επικεφαλής.
Με λίγα λόγια, η θητεία της τελείωσε όχι επειδή απέτυχε, αλλά επειδή πέτυχε τόσο πολύ που έγινε επικίνδυνη για όσους προτιμούν τη δικαιοσύνη «με μέτρο».
Οι υποψήφιοι διάδοχοι: Το ευρωπαϊκό καστ
Η διαδικασία επιλογής έχει ήδη ξεκινήσει και θυμίζει λίγο reality show: όλοι έχουν βιογραφικό, όλοι έχουν εμπειρία, αλλά μόνο ένας θα πάρει το «στέμμα» της EPPO.
Andrés Ritter (Γερμανία): Το φαβορί. Με 25 χρόνια εμπειρίας στο οικονομικό έγκλημα, είναι ο άνθρωπος που ξέρει πώς να ξεχωρίζει μια απάτη από μακριά. Αν η Κοβέσι ήταν το «σφυρί», ο Ritter είναι το «λογιστικό excel» που δεν αφήνει τίποτα να περάσει απαρατήρητο.
Ingrid Maschl-Clausen (Αυστρία): Η διπλωμάτισσα. Έχει περάσει από Eurojust και ξέρει πώς να μιλάει τη γλώσσα της συνεργασίας. Αν χρειαστεί να πείσει 27 χώρες να συμφωνήσουν, θα το κάνει.
Stefano Castellani (Ιταλία): Ο «μάστορας» των περιφερειακών υποθέσεων. Έχει εμπειρία σε οικονομικά εγκλήματα και ξέρει πώς να κυνηγάει τις μικρές αλλά ύπουλες απάτες που κρύβονται στα κονδύλια της ΕΕ.
Emilio Jesús Sánchez Ulled (Ισπανία): Ο κυνηγός της διαφθοράς. Γνωστός για τις υποθέσεις κατάχρησης εξουσίας στη Μαδρίτη, θα μπορούσε να φέρει στην EPPO μια πιο «πολιτική» ματιά στη δικαιοσύνη.
Η αποχώρηση της Κοβέσι μοιάζει με το τέλος μιας σεζόν σε πολιτικό σίριαλ: η πρωταγωνίστρια φεύγει, οι σεναριογράφοι ψάχνουν νέο πρόσωπο, και οι θεατές (δηλαδή οι πολίτες) αναρωτιούνται αν η επόμενη σεζόν θα είναι εξίσου καλή.
Η Κοβέσι έδειξε ότι η δικαιοσύνη μπορεί να είναι ανεξάρτητη, αλλά και ότι η ανεξαρτησία έχει ημερομηνία λήξης.
Οι υποψήφιοι διάδοχοι μοιάζουν με διαφορετικούς χαρακτήρες: ο Ritter είναι ο «σοβαρός τεχνοκράτης», η Maschl-Clausen η «διπλωματική φωνή», ο Castellani ο «πρακτικός ερευνητής», και ο Ulled ο «πολιτικός μαχητής».
- Κακοκαιρία Byron: Eπικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων
- Η Αθήνα των '90s αναβιώνει: Είδαμε τα δύο πρώτα επεισόδια της σειράς «ΡΙΦΙΦΙ» του Σωτήρη Τσαφούλια
- Έλενα Κρεμλίδου για revenge porn: «Σκέφτηκα να αυτοκτονήσω - Δεν μπορώ να ξεχάσω την ντροπή»
- «Γ@μ@ς ρε καθόλου;»: Όταν ένα ανοιχτό μικρόφωνο στην ΕΡΤ έκανε πανελλήνια μετάδοση της πιο προσωπικής ερώτησης
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.