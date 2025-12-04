Μετά την Κοβέσι: Ποιος θα κρατήσει τα ηνία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας;

Η Λάουρα Κοβέσι ήταν η πρώτη Γενική Εισαγγελέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η «ήρεμη δύναμη» που μπήκε σε ένα δωμάτιο γεμάτο καχύποπτους πολιτικούς και τους υπενθύμισε ότι η δικαιοσύνη δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο, αλλά εργαλείο που μπορεί να κόψει βαθιά.

Από το 2019 μέχρι σήμερα, η Κοβέσι έδωσε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) όχι μόνο θεσμικό κύρος αλλά και μια προσωπικότητα: αυστηρή, πειθαρχημένη, και κυρίως απρόθυμη να υποκύψει στις πιέσεις των εθνικών κυβερνήσεων.

Η θητεία της λήγει το 2026, όχι επειδή η ίδια κουράστηκε, αλλά επειδή οι κανόνες του θεσμού είναι αμείλικτοι: μία θητεία και τέλος.

Γιατί τελειώνει η θητεία της

Θεσμικός περιορισμός: Ο κανονισμός της EPPO δεν επιτρέπει ανανέωση θητείας. Όσο κι αν κάποιοι θα ήθελαν να την κρατήσουν, η πόρτα κλείνει αυτόματα το 2026.

Πολιτική συγκυρία: Η ΕΕ ετοιμάζεται για μεταρρυθμίσεις στην καταπολέμηση της απάτης. Η αλλαγή ηγεσίας είναι βολική στιγμή για να δοκιμαστεί νέο στυλ διοίκησης.

Συμβολισμός: Η Κοβέσι ήταν το «πείραμα» της ανεξάρτητης ευρωπαϊκής δικαιοσύνης. Τώρα, η Ένωση θέλει να δείξει ότι ο θεσμός δεν εξαρτάται από ένα πρόσωπο, αλλά μπορεί να σταθεί και με άλλους επικεφαλής.

Με λίγα λόγια, η θητεία της τελείωσε όχι επειδή απέτυχε, αλλά επειδή πέτυχε τόσο πολύ που έγινε επικίνδυνη για όσους προτιμούν τη δικαιοσύνη «με μέτρο».

Οι υποψήφιοι διάδοχοι: Το ευρωπαϊκό καστ

Η διαδικασία επιλογής έχει ήδη ξεκινήσει και θυμίζει λίγο reality show: όλοι έχουν βιογραφικό, όλοι έχουν εμπειρία, αλλά μόνο ένας θα πάρει το «στέμμα» της EPPO.

Andrés Ritter (Γερμανία): Το φαβορί. Με 25 χρόνια εμπειρίας στο οικονομικό έγκλημα, είναι ο άνθρωπος που ξέρει πώς να ξεχωρίζει μια απάτη από μακριά. Αν η Κοβέσι ήταν το «σφυρί», ο Ritter είναι το «λογιστικό excel» που δεν αφήνει τίποτα να περάσει απαρατήρητο.

Ingrid Maschl-Clausen (Αυστρία): Η διπλωμάτισσα. Έχει περάσει από Eurojust και ξέρει πώς να μιλάει τη γλώσσα της συνεργασίας. Αν χρειαστεί να πείσει 27 χώρες να συμφωνήσουν, θα το κάνει.

Stefano Castellani (Ιταλία): Ο «μάστορας» των περιφερειακών υποθέσεων. Έχει εμπειρία σε οικονομικά εγκλήματα και ξέρει πώς να κυνηγάει τις μικρές αλλά ύπουλες απάτες που κρύβονται στα κονδύλια της ΕΕ.

Emilio Jesús Sánchez Ulled (Ισπανία): Ο κυνηγός της διαφθοράς. Γνωστός για τις υποθέσεις κατάχρησης εξουσίας στη Μαδρίτη, θα μπορούσε να φέρει στην EPPO μια πιο «πολιτική» ματιά στη δικαιοσύνη.

Η αποχώρηση της Κοβέσι μοιάζει με το τέλος μιας σεζόν σε πολιτικό σίριαλ: η πρωταγωνίστρια φεύγει, οι σεναριογράφοι ψάχνουν νέο πρόσωπο, και οι θεατές (δηλαδή οι πολίτες) αναρωτιούνται αν η επόμενη σεζόν θα είναι εξίσου καλή.

Η Κοβέσι έδειξε ότι η δικαιοσύνη μπορεί να είναι ανεξάρτητη, αλλά και ότι η ανεξαρτησία έχει ημερομηνία λήξης.

Οι υποψήφιοι διάδοχοι μοιάζουν με διαφορετικούς χαρακτήρες: ο Ritter είναι ο «σοβαρός τεχνοκράτης», η Maschl-Clausen η «διπλωματική φωνή», ο Castellani ο «πρακτικός ερευνητής», και ο Ulled ο «πολιτικός μαχητής».