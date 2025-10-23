Μετά τις ΗΠΑ, «πράσινο» και της ΕΕ για κυρώσεις κατά της Μόσχας: «Πράξη πολέμου εναντίον της Ρωσίας»

Εγκρίθηκε σήμερα (23/10) επίσημα από τις χώρες της ΕΕ το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας, το οποίο περιλαμβάνει τη σταδιακή απαγόρευση στις εισαγωγές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ/LNG).

Τα 27 κράτη μέλη είχαν ήδη εγκρίνει το πακέτο χθες Τετάρτη το βράδυ, αφού η Σλοβακία υποχώρησε και δέχθηκε να το στηρίξει.

Πρόκειται για ένα σημαντικό πακέτο που στοχεύει στις κύριες ροές εσόδων της Ρωσίας μέσω νέων ενεργειακών, χρηματοοικονομικών και εμπορικών μέτρων, εκτίμησε η Δανία, που έχει αυτό το εξάμηνο την εναλλασσόμενη προεδρία της ΕΕ.

Η απαγόρευση στις εισαγωγές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου θα τεθεί σε ισχύ σε δύο στάδια: τα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια θα λήξουν έπειτα από έξι μήνες και τα μακροπρόθεσμα την 1η Ιανουαρίου 2027.

Tο νέο πακέτο κυρώσεων, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, περιλαμβάνει και έναν μηχανισμό για τον περιορισμό των μετακινήσεων των Ρώσων διπλωματών εντός της ΕΕ, ανέφερε η ανακοίνωση

Το πακέτο «στοχοθετεί ρωσικές τράπεζες, ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, οντότητες στην Ινδία και την Κίνα, μεταξύ άλλων», δήλωσε η επικεφαλής Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας με ανάρτησή της στο X.

«Η ΕΕ περιορίζει τις μετακινήσεις Ρώσων διπλωματών για να αντιμετωπίσει τις προσπάθειες αποσταθεροποίησης. Γίνεται όλο και πιο δύσκολο για τον (Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ) Πούτιν να χρηματοδοτεί αυτόν τον πόλεμο».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λέκε Ράσμουσεν δήλωσε ότι η απαγόρευση των εισαγωγών ΥΦΑ αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την πλήρη αποδέσμευση της ΕΕ από τη ρωσική ενέργεια.

Διαβάστε επίσης: Άλμα στο πετρέλαιο μετά τις κυρώσεις Τραμπ στη Ρωσία: Η προϋπόθεση των ΗΠΑ για διάλογο με Μόσχα

Μεντβέντεφ: «Πράξη πολέμου εναντίον της Ρωσίας»

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε σήμερα πως οι αποφάσεις της κυβέρνησης Τραμπ να ακυρώσει μια συνάντηση κορυφής στη Βουδαπέστη και να επιβάλει κυρώσεις σε ενεργειακές εταιρίες της Ρωσίας δείχνουν ότι η Ουάσινγκτον «πάει γυρεύοντας» με τη Μόσχα.

«Οι ΗΠΑ είναι ο εχθρός μας, και ο φλύαρος "ειρηνοποιός" τους έχει αρχίσει τώρα πλήρως να πηγαίνει γυρεύοντας με τη Ρωσία», έγραψε ο Μεντβέντεφ στην εφαρμογή Telegram, αναφερόμενος στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι αποφάσεις που ελήφθησαν είναι μια πράξη πολέμου εναντίον της Ρωσίας. Και τώρα ο Τραμπ έχει ευθυγραμμιστεί πλήρως με την παλαβή Ευρώπη».

Ζελένσκι: «Πολύ σημαντικό βήμα οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας»

Οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας που αποφασίσθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ενωση αποτελούν ένα «πολύ σημαντικό» βήμα, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προσθέτοντας ότι χρειάζεται περισσότερη πίεση επί της Μόσχας για να διασφαλισθεί μία κατάπαυση του πυρός.

«Το περιμέναμε και ας ελπίσουμε ότι θα λειτουργήσει, είναι πολύ σημαντικό», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας κατά την άφιξή του στις Βρυξέλλες όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις ευρωπαϊκές και αμερικανικές κυρώσεις με στόχο τον ρωσικό πετρελαϊκό τομέα.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου δήλωσε ότι πιστεύει πως μία κατάπαυση του πυρός παραμένει εφικτή, αλλά απαιτείται η αύξηση της πίεσης επί της Μόσχας, ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο εδαφικών παραχωρήσεων.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ευχαρίστησε μέσω της πλατφόρμας Χ τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τις κυρώσεις που ανακοίνωσε χθες κατά του ρωσικού πετρελαϊκού τομέα.

«Είναι ένα ισχυρό και αναγκαίο μήνυμα ότι η επίθεση δεν θα μείνει αναπάντητη», είπε.

Οι κυρώσεις των ΗΠΑ στη Μόσχα

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες (22/10) κυρώσεις τις οποίες χαρακτήρισε «τεράστιες» κατά του ρωσικού πετρελαϊκού τομέα ελπίζοντας ότι θα αναγκάσει τη Μόσχα να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Οι αμερικανικές κυρώσεις περιλαμβάνουν πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων των Rosneft και Lukoil στις ΗΠΑ, καθώς και απαγόρευση σε όλες τις αμερικανικές εταιρείες να έχουν συναλλαγές με τους δύο ρωσικούς πετρελαϊκούς κολοσσούς.

Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Ενωση ανακοίνωσε συμφωνία για την ενίσχυση των κυρώσεων στον τομέα των ρωσικών υδρογονανθράκων για να πληγεί η χρηματοδότηση της πολεμικής μηχανής του Κρεμλίνου.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης θα συμφωνήσουν σήμερα να καλύψουν τις οικονομικές ανάγκες της Ουκρανίας το 2026 και το 2027.

«Σήμερα θα λάβουμε την πολιτική απόφαση να διασφαλίσουμε τις οικονομικές ανάγκες για την Ουκρανία το 2026 και το 2027», δήλωσε ο Αντόνιο Κόστα πριν από την έναρξη των εργασιών της συνόδου κορυφής.

«Το τεχνικό μέρος των μέτρων, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε επ' αυτού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά το σημαντικότερο είναι η πολιτική απόφαση».