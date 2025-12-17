Μετά τον Άντριου, και άλλο «γαλαζοαίματο» σκάνδαλο: Ο Δούκας του Μάρλμπορο κατηγορείται για στραγγαλισμό

Νέο σκάνδαλο φέρεται να λαμβάνει χώρα στη Βρετανία, καθώς ο Δούκας του Μάρλμπορο, ο ιδιοκτήτης του Παλατιού Μπλένχαϊμ, κατηγορείται για τρεις κατηγορίες εκ προθέσεως στραγγαλισμού και θα παρουσιαστεί στο δικαστήριο.

Υπενθυμίζεται ότι, o Δούκας είναι συγγενής της πριγκίπισσας Νταϊάνα και του Ουίνστον Τσόρτσιλ.

Ο Δούκας, γνωστός και ως Τσαρλς Τζέιμς Σπένσερ-Τσόρτσιλ, παλαιότερα γνωστός ως Τζέιμι Μπλάντφορντ, κατηγορήθηκε για τρία αδικήματα μεταξύ Νοεμβρίου 2022 και Μαΐου 2024 στο Γούντστοκ, σύμφωνα με την αστυνομία της κοιλάδας του Τάμεση.

Έχει κληθεί να εμφανιστεί στο Ειρηνοδικείο της Οξφόρδης την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το oxfordmail.co.ukm μετά τη σύλληψή του στις 13 Μαΐου πέρυσι.

Οι τρεις κατηγορίες για μη θανατηφόρο εκ προθέσεως στραγγαλισμό φέρονται να έχουν διαπραχθεί εναντίον του ίδιου ατόμου.

Αυτό συμβαίνει καθώς ο Δούκας πρόκειται επίσης να δικαστεί τον Ιανουάριο στο Ειρηνοδικείο του Γουάικομπ για φερόμενη οδήγηση με 80 μίλια/ώρα σε ζώνη 50 μίλια/ώρα στο Γιάρντον κατά μήκος της οδού Γούντστοκ.

Κατηγορείται ότι δεν έδωσε την ταυτότητα ενός οδηγού που φέρεται να ήταν ένοχος για αδίκημα.

Αρνήθηκε δύο κατηγορίες στο Ειρηνοδικείο της Οξφόρδης τον Οκτώβριο σε σχέση με αυτό.

Ποιος είναι ο Δούκας του Μάρλμπορο

Ο Σπένσερ-Τσόρτσιλ, γνωστός στην οικογένειά του ως Τζέιμι, είναι ο 12ος Δούκας του Μάρλμπορο και μέλος μιας από τις πιο αριστοκρατικές οικογένειες της Βρετανίας.

Είναι γνωστό ότι στο παρελθόν έδινε μακρά μάχη με τον εθισμό στα ναρκωτικά.

Συγγενής του πρωθυπουργού της εποχής του πολέμου, Σερ Ουίνστον Τσόρτσιλ – πρώτος ξάδερφος, τρεις φορές σε απόσταση – και επίσης μακρινός με την Νταϊάνα μέσω της γραμμής Σπένσερ, ο Σπένσερ-Τσόρτσιλ κληρονόμησε το δουκάτο του το 2014, μετά τον θάνατο του πατέρα του, του 11ου Δούκα του Μάρλμπορο.

Πριν από αυτό, ο δύο φορές παντρεμένος Σπένσερ-Τσόρτσιλ ήταν Μαρκήσιος του Μπλάντφορντ, γνωστός και ως Τζέιμι Μπλάντφορντ.

Το πατρικό του σπίτι είναι το 300 ετών Παλάτι Μπλένχαϊμ, ο τόπος γέννησης του Σερ Ουίνστον, στο Γούντστοκ.