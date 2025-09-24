Μετά τον Μακρόν ο Ερντογάν: Το κομβόι του Τραμπ απέκλεισε και τον Τούρκο πρόεδρο

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έπαθε... Μακρόν, καθώς η αυτοκινητοπομπή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ «μπλόκαρε» την αντίστοιχη του Τούρκου προέδρου στη Νέα Υόρκη.
Τουρκικά μέσα ενημέρωσης, όπως το Deutsche Welle Τουρκίας, μεταδίδουν πως ο Ερντογάν αναγκάστηκε από την αμερικανική αστυνομία να περιμένει στη μέση του δρόμου, επειδή επρόκειτο να περάσει η αυτοκινητοπομπή του Ντόναλντ Τραμπ.
Το βίντεο έδειχνε τον Ερντογάν περικυκλωμένο από σωματοφύλακες, με τον Τούρκο πρόεδρο να περιμένει μέχρι να τελειώσει η μικρή του «περιπέτεια».
Ερντογάν: Το χθεσινό συμβάν με τον Μακρόν
Σε ένα ασυνήθιστο περιστατικό μπλέχτηκε άθελά του ο Εμανουέλ Μακρόν στη Νέα Υόρκη, όταν η αυτοκινητοπομπή του Ντόναλντ Τραμπ, περνούσε από το σημείο με αποτέλεσμα να αποκλειστεί και ο ίδιος από την αστυνομία στο σημείο.
Το περιστατικό έλαβε χώρα τη Δευτέρα το βράδυ (23/9) στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Η πομπή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, περνούσε από το σημείο και οι δρόμοι - για λόγους ασφαλείας – έκλεισαν.
Στο βίντεο φαίνεται ένας αστυνομικός να εμποδίζει τον Εμανουέλ Μακρόν να διασχίσει τον δρόμο. «Συγγνώμη, κύριε πρόεδρε, όλα είναι αυτή τη στιγμή κλειστά», του λέει ο αστυνομικός, αφού ο Γάλλος πρόεδρος είχε αναφέρει «την πρεσβεία της Γαλλίας».
Στην επόμενη σκηνή, ο Γάλλος πρόεδρος εμφανίζεται με το κινητό στο αυτί. Είχε καλέσει τον Ντόναλντ Τραμπ. «Πώς είσαι; Μάντεψε, περιμένω στον δρόμο γιατί όλα είναι κλειστά για σένα», λέει γελώντας.
Έπειτα, ο Μακρόν φαίνεται να περπατά, με το τηλέφωνο ακόμα στο αυτί του, πιθανότατα συνεχίζοντας τη συνομιλία με τον Τραμπ.
Στη συνέχεια, ο Εμανουέλ Μακρόν βγάζει φωτογραφίες με περαστικούς, όταν ένας από αυτούς τον αγκαλιάζει και τον φιλά στο κεφάλι. «Όχι όχι, εντάξει παιδιά», αντιδρά ο Γάλλος πρόεδρος γελώντας, απευθυνόμενος στην ομάδα ασφαλείας του.
