Μετά τον xανταϊό ήρθε ο νοροϊός: Τουλάχιστον 100 κρούσματα σε κρουαζιερόπλοιο στην Καραϊβική

Περισσότεροι από 100 επιβάτες και μέλη πληρώματος ασθένησαν από ξέσπασμα νοροϊού στο κρουαζιερόπλοιο Caribbean Princess, το οποίο ταξιδεύει στην Καραϊβική, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC). Συνολικά έχουν καταγραφεί 102 κρούσματα μεταξύ επιβατών και 13 μεταξύ του πληρώματος, με τα περισσότερα άτομα να εμφανίζουν συμπτώματα όπως έντονη διάρροια και εμετούς.

Το ξέσπασμα δηλώθηκε στο CDC στις 7 Μαΐου 2026, ενώ το πλοίο βρισκόταν εν πλω στο πλαίσιο ταξιδιού που ξεκίνησε στις 28 Απριλίου και ολοκληρώνεται στις 11 Μαΐου. Το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο επιβαίνουν συνολικά πάνω από 3.000 επιβάτες και 1.100 μέλη πληρώματος, ακολουθεί κανονικά το δρομολόγιό του προς τη Δομινικανή Δημοκρατία και τη Φλόριντα.

Οι αρχές και η εταιρεία προχώρησαν άμεσα σε εντατικοποίηση των μέτρων υγιεινής, με εκτεταμένους καθαρισμούς, απομόνωση των ασθενών και συλλογή δειγμάτων για εργαστηριακό έλεγχο, προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά.

Ο νοροϊός, αν και ιδιαίτερα μεταδοτικός, θεωρείται συχνός σε κλειστούς χώρους όπως τα κρουαζιερόπλοια, σε αντίθεση με άλλες πιο σπάνιες επιδημίες που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα σε αντίστοιχα ταξίδια.