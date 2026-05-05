ΠΟΥ: Πιθανή η μετάδοση του χανταϊού από άνθρωπο σε άνθρωπο στο κρουαζιερόπλοιο

Ο ΠΟΥ εξετάζει το ενδεχόμενο μετάδοσης του χανταϊού από άνθρωπο σε άνθρωπο πάνω στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, το οποίο πλέει στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Η Δρ. Μαρία Βαν Κέρχοβε, Διευθύντρια του ΠΟΥ για την Ετοιμότητα και Πρόληψη Επιδημιών, δήλωσε χαρακτηριστικά πως, λόγω της πολύ στενής επαφής που είχαν ορισμένα από τα επιβεβαιωμένα κρούσματα, η άμεση μετάδοση μεταξύ ανθρώπων δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Ως εκ τούτου, ο Οργανισμός υιοθετεί αυτή την υπόθεση ως προληπτικό μέτρο για τη διαχείριση της κατάστασης.

Τι γνωρίζουμε για τον χανταϊό

Όσον αφορά στον χανταϊό, πρόκειται για μία σειρά από ιούς που μεταφέρουν τρωκτικά και μεταδίδεται στον άνθρωπο, κυρίως, μέσω εισπνοής αερομεταφερόμενων σωματιδίων ή αποξηραμένα περιττώματα.

Μπορεί, επίσης, να μεταδοθεί μέσω του σάλιου ενός τρωκτικού, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ. Σπανίζουν οι περιπτώσεις μολύνσεων από δάγκωμα ή γδάρσιμο.

Ο χανταϊός μπορεί να προκαλέσει δύο σοβαρές ασθένειες. Η πρώτη ονομάζεται Πνευμονικό Σύνδρομο από Χανταϊό (HPS). Τα πρώτα της συμπτώματα είναι η κόπωση, ο πυρετός, ο πόνος στους μύες. Ακολουθείται από πονοκεφάλους, ζαλάδα, ρίγη και στομαχικά προβλήματα. Εάν αναπτυχθούν και αναπνευστικά συμπτώματα, ο ασθενής κινδυνεύει από θάνατο σε ποσοστό περίπου 38%, σύμφωνα με το CDC.

Η δεύτερη ασθένεια ονομάζεται Αιμορραγικός Πυρετός με Νεφρικό Σύνδρομο (HFRS) και πρόκειται για σοβαρότερη περίπτωση, που προκαλεί, κυρίως, προβλήματα στα νεφρά. Τα μεταγενέστερα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν χαμηλή αρτηριακή πίεση, εσωτερική αιμορραγία και οξεία νεφρική ανεπάρκεια.

