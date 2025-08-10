Μετεωρίτης δισεκατομμυρίων ετών έπεσε στην Τζόρτζια: Γηραιότερος και από τη Γη

Πριν από 4,56 δισεκατομμύρια χρόνια, όντας παλαιότερος ακόμη και από τη Γη η ηλικία της οποίας εκτιμάται στα 4,543 δισ. χρόνια, σχηματίστηκε ένας μετεωρίτης που κατέπεσε -τον Ιούνιο- σε σπίτι στην Τζόρτζια των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Open, στις 26 Ιουνίου, κάτοικοι στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ είδαν μια φωτεινή σφαίρα να διασχίζει τον ουρανό, πριν κομμάτια του μετεωρίτη χτυπήσουν τη σκεπή του σπιτιού, ανοίγοντας τρύπα μεγέθους μπάλας γκολφ και αφήνοντας βαθούλωμα στο πάτωμα.

Σύμφωνα με τον γεωλόγο Σκοτ Χάρις, η ανάλυση έδειξε ότι πρόκειται για κοινό χονδρίτη χαμηλής περιεκτικότητας σε μέταλλα, προερχόμενο από την κύρια ζώνη αστεροειδών μεταξύ Άρη και Δία. Το δείγμα, πιθανότατα θραύσμα μεγαλύτερου αστεροειδούς που καταστράφηκε πριν 470 εκατ. χρόνια, ονομάστηκε «McDonough» και είναι ο 27ος μετεωρίτης που εντοπίζεται στην Τζόρτζια.

Τμήματά του θα εκτεθούν στο Μουσείο Επιστημών Tellus στην πόλη Κάρτερσβιλ.