Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Δανία: Συναγερμός για αρκετούς τραυματίες

Μετωπική σύγκρουση τρένων στο Χίλεροντ, της Δανίας. Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις για τους τραυματίες.

Ατύχημα στην Δανία
Δύο τρένα συγκρούστηκαν στη Δανία την Πέμπτη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετοί άνθρωποι, δήλωσαν στο Reuters οι τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Το περιστατικό συνέβη κοντά στο Χίλεροντ, βόρεια της Κοπεγχάγης. «Πρόκειται για δύο τοπικά τρένα που συγκρούστηκαν μετωπικά», δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της ευρύτερης Κοπεγχάγης.

«Υπάρχουν τραυματίες μεταξύ των επιβατών. Όλοι έχουν βγει από τα τρένα, επομένως κανείς δεν έχει παγιδευτεί... Μεγάλες δυνάμεις έχουν αποσταλεί στο σημείο», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

