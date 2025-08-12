Μεξικό: 11χρονος οδηγεί λεωφορείο γεμάτο επιβάτες - Οριακά έφτανε τα πεντάλ

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στην πόλη Ντουράνγκο του Μεξικού, όταν ένα 11χρονο αγόρι βιντεοσκοπήθηκε να οδηγεί λεωφορείο γεμάτο επιβάτες.

Το βίντεο έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα, προκαλώντας έντονη αγανάκτηση και ανησυχία για την ασφάλεια των επιβατών.

Το παιδί φαίνεται να κάνει μεγάλη προσπάθεια για να φτάσει τα πεντάλ και να κρατήσει το τιμόνι.

Λόγω του μικρού του αναστήματος, τεντωνόταν επανειλημμένα για να έχει ορατότητα στον δρόμο.

👦🚍 ¡Niño al volante en Durango! Un menor fue captado manejando un camión de pasajeros en Gómez Palacio, en ruta CERESO. El video ya es viral y ninguna autoridad se ha pronunciado, ¿y la seguridad de los pasajeros? 🤔 pic.twitter.com/EUofklljSi — adn40 (@adn40) August 8, 2025

Ο ενήλικος οδηγός του λεωφορείου απουσίαζε, αφήνοντας το παιδί να χειρίζεται το όχημα χωρίς επίβλεψη.

Οι επιβάτες που ήταν παρόντες εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για την ανευθυνότητα του οδηγού.

Δεν σημειώθηκε κάποιο ατύχημα αλλά το περιστατικό ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο.

