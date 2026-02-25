Μεξικό: Δεν ήταν παρά η αρχή ο θάνατος του Ελ Μέντσο - Στα «χαρακώματα» τα καρτέλ κόντρα στην κυβέρνηση

Ένα εκρηκτικό «ντόμινο» εξελίξεων βιώνει το Μεξικό, μετά τη σχεδιασμένη εξόντωση του Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, βαρόνου του καρτέλ «Χαλίσκο Νέα Γενιά» (CJNG), γνωστού ως «Ελ Μέντσο».

Ο επικεφαλής του διαβόητου Καρτέλ σκοτώθηκε σε μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση στην πολιτεία Χαλίσκο, γεγονός που έφερε σε ανοιχτή σύγκρουση την κυβέρνηση και τον κόσμο του εγκλήματος, αναφέρει και η ΕΡΤ.

Μέσα σε λίγες ώρες από την επιχείρηση, ένοπλες ομάδες εξαπέλυσαν επιθέσεις σε τουλάχιστον 20 πολιτείες: οδοφράγματα, εμπρησμοί οχημάτων και καταστημάτων, και ανταλλαγές πυρών με τις δυνάμεις ασφαλείας.

Αντίποινα από τα «παιδιά» του Ελ Μέντσο: Παντού ο στρατός

Ο απολογισμός ξεπέρασε τους 70 νεκρούς, ενώ περισσότερα από 250 μπλόκα παρέλυσαν ολόκληρες περιοχές, με επίκεντρο το δυτικό Μεξικό.

Η κυβέρνηση απάντησε με μαζική κινητοποίηση του στρατού. Περίπου 10.000 στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί από την Κυριακή, εκ των οποίων οι 7.000 βρίσκονταν ήδη στο Χαλίσκο. Επιπλέον 2.500 άνδρες στάλθηκαν εκτάκτως στη δυτική χώρα, σε μια προσπάθεια να αποτραπεί περαιτέρω αποσταθεροποίηση.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Άμυνας, η στρατιωτική παρουσία ενισχύεται κυρίως σε περιοχές όπου δρα το CJNG, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες και πιο βίαιες εγκληματικές οργανώσεις στο Μεξικό.

Παράλληλα με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, η μεξικανική κυβέρνηση έχει εντείνει τη συνεργασία της με τις ΗΠΑ. Πάνω από 100 φερόμενα μέλη καρτέλ έχουν ήδη μεταφερθεί στις ΗΠΑ για να δικαστούν, με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης να επιβεβαιώνει ότι 92 ύποπτοι εκδόθηκαν από τον Φεβρουάριο.

«Βραχιολάκι» στον αδελφό του Ελ Μέντσο

Μεταξύ αυτών βρίσκεται και ο αδελφός του «Ελ Μέντσο», Αντόνιο Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστός ως «Τόνι Μοντάνα», που κατηγορείται για διακίνηση κοκαΐνης και μεθαμφεταμίνης.

Στις ΗΠΑ έχουν οδηγηθεί και στελέχη του καρτέλ Σιναλόα, όπως ο Πέδρο Ινσούνσα Νοριέγα και ο γιος του, οι οποίοι φέρονται να διαχειρίζονταν εκτεταμένα δίκτυα παραγωγής φαιντανύλης.

Οι δίκες αναμένεται να διεξαχθούν σε 13 πολιτείες και στην Περιφέρεια της Κολούμπια (Ουάσινγκτον), με αρκετούς κατηγορούμενους να αντιμετωπίζουν ακόμη και ισόβια κάθειρξη. Η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ τόνισε ότι η Ουάσινγκτον είναι αποφασισμένη «να διαλύσει τα καρτέλ και τα διασυνοριακά εγκληματικά δίκτυα», ενώ αξιωματούχοι υπογράμμισαν πως «η δικαιοσύνη δεν σταματά στα σύνορα».

Ελ Μέντσο: Ανησυχία και για το Μουντιάλ 2026

Η κρίση εκτυλίσσεται λίγους μήνες πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, το οποίο θα συνδιοργανώσουν Μεξικό, ΗΠΑ και Καναδάς, με τη Γουαδαλαχάρα να έχει οριστεί ως μία από τις πόλεις διεξαγωγής αγώνων.

Παρά τις διαβεβαιώσεις της προέδρου του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, ότι υπάρχουν «κάθε είδους εγγυήσεις» και «κανένας κίνδυνος για τους φιλάθλους», οι τοπικές κοινωνίες εμφανίζονται διχασμένες. Ο κυβερνήτης του Χαλίσκο, Jesús Pablo Lemus, δήλωσε ότι η FIFA δεν εξετάζει αλλαγή έδρας, ωστόσο η ανησυχία παραμένει.

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία του Ούγκο Αλεχάντρο Πέρεζ, ιδιοκτήτη εστιατορίου στη Γουαδαλαχάρα, ο οποίος βίωσε ανταλλαγές πυρών και εκρήξεις λίγα μέτρα από το σπίτι του.

«Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να φιλοξενηθεί εδώ το Μουντιάλ. Έχουμε τόσα προβλήματα και επενδύουν σε μια διοργάνωση, ενώ η βία μαίνεται», δηλώνει, εκφράζοντας τον φόβο ότι ο θάνατος του «Ελ Μέντσο» μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη αποσταθεροποίηση.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η λεγόμενη «στρατηγική των αποκεφαλισμών» –η εξόντωση ηγετών καρτέλ– συχνά οδηγεί σε εσωτερικές συγκρούσεις και αιματηρούς αγώνες διαδοχής, αυξάνοντας τη βία αντί να τη μειώνει.