Μεξικό: Μακελειό με 4 νεκρούς μετά από ερασιτεχνικό αγώνα ποδοσφαίρου

Τέσσερις νεαροί άνδρες δολοφονήθηκαν από ενόπλους λίγη ώρα αφού συμμετείχαν σε ερασιτεχνικό αγώνα ποδοσφαίρου σε αγροτική κοινότητα του Μεξικού, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Πέμπτη.

Η εισαγγελία στην πολιτεία Γουαναχουάτο (κεντρικά) διευκρίνισε ότι η σφαγή διαπράχτηκε προχθές Τετάρτη στο χωριό Μάλβας, που έχει περίπου 1.500 κατοίκους.

Πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου στην αστυνομία ανέφεραν ότι επτά νεαροί, από γειτονικές κοινότητες, έβγαιναν από γήπεδο αφού είχαν συμμετάσχει σε αγώνα ποδοσφαίρου όταν τους πλησίασαν οι δράστες - που παραμένουν άγνωστοι μέχρι στιγμής.

Έπειτα από καταδίωξη, τρεις νέοι δολοφονήθηκαν σε πρώτη τοποθεσία, κατόπιν τέταρτος σε δεύτερη, σε μικρή απόσταση, διευκρίνισαν οι πηγές. Άλλοι τρεις τραυματίστηκαν από σφαίρες.

Subió a 4 cifra de muertes en balacera en Malvas; los indicios apuntan a que las víctimas quedaron en un fuego cruzado en medio de un enfrentamiento entre dos grupos armados antagónicos, señaló la titular de la Secretaría de @segpublicaira Consuelo Cruz Galindo #Irapuato pic.twitter.com/DIDliTKMHd — OpinionBajio (@OpinionBajio) August 20, 2026

Το κίνητρο των φόνων δεν είναι ξεκάθαρο ως αυτό το στάδιο. Η ζώνη αυτή πάντως ελέγχεται από καρτέλ των ναρκωτικών. Η Γουαναχουάτο είναι ανάμεσα στις μεξικανικές πολιτείες που δέχονται τα πιο βαριά πλήγματα από τη βία που συνδέεται με την παρουσία συμμοριών του οργανωμένου εγκλήματος.

Η αστυνομία διεξήγαγε επιχείρηση για να εντοπίσει τους υπόπτους επιτόπου, αλλά δεν συνέλαβε τους δράστες.

Τον Ιανουάριο, 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν όταν ομάδα ενόπλων άνοιξε πυρ εναντίον συμμετεχόντων σε ποδοσφαιρικό αγώνα στη Σαν Φρανσίσκο ντελ Ρινκόν, επίσης στην πολιτεία Γουαναχουάτο.