Μεξικό: Μόλις 17 ετών ο δολοφόνος δημάρχου - Εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα λέει η αστυνομία

Ένας 17χρονος ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης της δολοφονίας του Κάρλος Μάνσο, δημάρχου της πόλης Ουρουαπάν στο Μεξικό, που συνέβη κατά τη διάρκεια μιας δημόσιας εκδήλωσης στην πολιτεία Μιτσοακάν, το Σαββατοκύριακο, όπως ανακοινώθηκε από τον Εισαγγελέα.

Οι εγκληματολογικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι ο έφηβος Βίκτορ Μάνουελ Ουμπάλντο, ο οποίος έπεσε νεκρός από τα πυρά μελών των δυνάμεων ασφαλείας στο σημείο, σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν την επίθεση εναντίον του Μάνσο, διέπραξε τη δολοφονίκη επίθεση.

Οι συγγενείς του Ουλμπάντο, επιβεβαίωσαν πως ήταν ο ίδιος μετά από διαδικασία αναγνώρισης. Στο μεταξύ το γραφείο του εισαγγελέα της Μιτσοακάν είπε πως εμπλέκονται περισσότερα πρόσωπα στην υπόθεση.

«Είναι σημαντικό να επαναλάβουμε πως οι εγκληματολογικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν στο πτώμα του Βίκτορ Μάνουελ… ήταν θετικές, επιβεβαιώνοντας την υπόθεση της φυσικής αυτουργίας», είπε ο εισαγγελέας Κάρλος Τόρες, σε ένα μήνυμα στον Τύπο, προσθέτοντας πως η ανθρωποκτονία συνδέεται πιθανόν με συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος.

Οι ίδιες εξετάσεις επιβεβαιώνουν, σύμφωνα με τον Τόρες, ότι ο Ουλμπάντο κατανάλωνε συχνά μεθαμφεταμίνη ενώ όπως επιβεβαίωσαν οι συγγενείς του είχε φύγει από το σπίτι μία εβδομάδα πριν από την επίθεση.

Ειδικοί είπαν στο Ρόιτερς, πως εγκληματικές οργανώσεις στο Μεξικό εκπαιδεύουν και χρησιμοποιούν συχνά ανήλικους, που προέρχονται από βίαια και παραμελημένα οικογενειακά περιβάλλοντα, για να διαπράξουν εγκλήματα.

Προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λένε πως ο αριθμός των ευάλωτων παιδιών στο Μεξικό, που είναι πιθανό να στρατολογηθούν από εγκληματικές οργανώσεις θα μπορούσε να φθάσει τα 200.000.