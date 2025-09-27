Μενού

Μεξικό: Μπλακ άουτ άφησε χωρίς ρεύμα 2,3 εκατομμύρια κατοίκους

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα 2,3 εκατομμύρια κάτοικοι στο νοτιοανατολικό τμήμα του Μεξικού.

Στιγμιότυπο από blackout
Περίπου 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα την Παρασκευή στο νοτιοανατολικό τμήμα του Μεξικού, λόγω μπλακ άουτ που προκάλεσε χάος ιδίως στο τουριστικό θέρετρο Κανκούν, ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας.

Τέσσερις ώρες μετά την εκτεταμένη διακοπή ηλεκτροδότησης, η παροχή αποκαταστάθηκε σχεδόν στο 50% των περιοχών που επλήγησαν στις πολιτείες Γιουκατάν, Καμπέτσε και Κίντανα Ρο.

«Επηρεάστηκαν 2,3 εκατομμύρια καταναλωτές», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Έκτορ Λόπες, διευθυντής της ομοσπονδιακής επιτροπής διαχείρισης του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (CFE).

Οι φωτεινοί σηματοδότες στους δρόμους του Κανκούν δεν λειτουργούσαν, προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος, ενώ μόνο καταστήματα που διαθέτουν γεννήτριες παρέμεναν ανοικτά, σύμφωνα με ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) στο δημοφιλές τουριστικό θέρετρο.

Παράλληλα, αναφέρθηκαν προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες σε αρκετές περιοχές του Κανκούν, το οποίο επισκέπτονται εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο.

