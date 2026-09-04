Μενού

Μεξικό: Νεκρός από σφαίρα ο βουλευτής Ζενιαζέν Εσκομπάρ

Ο Ζενιαζέν Εσκομπάρ βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του, με ένα όπλο σε μικρή απόσταση. Άγνωστο αν επρόκειτο για ανθρωποκτονία ή για αυτοκτονία.

Reader symbol
Newsroom
μεξικο
Αστυνομία στο Μεξικό | ΑΠΕ-ΜΠΕ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ένας βουλευτής της ομοσπονδιακής Βουλή του Μεξικού βρέθηκε νεκρός σήμερα, φέροντας τραύμα από πυροβόλο όπλο, στην Πολιτεία Βερακρούς, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ο βουλευτής Ζενιαζέν Εσκομπάρ βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του, με ένα όπλο σε μικρή απόσταση. «Ο θάνατος οφείλεται σε πυροβολισμό, δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτό το στάδιο», είπε ο υπουργός Εσωτερικών της Πολιτείας, Ρικάρντο Αουέντ. Δεν διευκρίνισε αν επρόκειτο για ανθρωποκτονία ή για αυτοκτονία.

Η Βερακρούς είναι μια από τις βιαιότερες Πολιτείες του Μεξικού, λόγω της δράσης εγκληματικών οργανώσεων που συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών.

Ο Εσκομπάρ, 42 ετών, βρισκόταν στη θέση του οδηγού και το αυτοκίνητο ήταν σταματημένο στην άκρη ενός δρόμου. Ήταν εκπαιδευτικός, πρώην συνδικαλιστής και πρώην υπουργός Παιδείας στη Βερακρούς (2018-21). Τον Σεπτέμβριο του 2024 εξελέγη μέλος της ομοσπονδιακής Βουλής του Μεξικού.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ