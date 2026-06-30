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Μεξικό: Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στα ανοικτά των δυτικών ακτών της χώρας

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών σημειώθηκε στα ανοικτά των δυτικών ακτών του Μεξικού, σύμφωνα με τη σεισμολογική υπηρεσία της χώρας.

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Newsroom
Μεξικό
Μεξικό | Shutterstock
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Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών σημειώθηκε στα ανοικτά των δυτικών ακτών του Μεξικού, σύμφωνα με τη σεισμολογική υπηρεσία της χώρας (Servicio Sismológico Nacional, SSN).

Το εστιακό βάθος του σεισμού όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ υπολογίζεται σε μόλις 5 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή 116 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Γκουασάβε, στην πολιτεία Σιναλόα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.

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