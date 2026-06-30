Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών σημειώθηκε στα ανοικτά των δυτικών ακτών του Μεξικού, σύμφωνα με τη σεισμολογική υπηρεσία της χώρας (Servicio Sismológico Nacional, SSN).
Το εστιακό βάθος του σεισμού όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ υπολογίζεται σε μόλις 5 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή 116 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Γκουασάβε, στην πολιτεία Σιναλόα.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.
- Ακόμα και 8,3 Ρίχτερ: Οι ισχυρότεροι σεισμοί στην Ελλάδα - Η τρομακτική λίστα Παπαδόπουλου
- Δημοσκόπηση Alco: Μονοψήφια η διαφορά μεταξύ ΝΔ και ΕΛΑΣ - Πού βρίσκεται η μάχη ΠΑΣΟΚ - Καρυστιανού
- Βρέθηκε ο σωσίας του Νότη Σφακιανάκη και είναι γυμναστής - «Οι μαθητές μου ζητούν να ανεβάσουμε βίντεο»
- Πετράλωνα: Εντοπίστηκαν όλοι οι αγνοούμενοι - Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια της πολυκατοικίας
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.