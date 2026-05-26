Μεξικό: Συναγερμός για serial killer σε τουριστικό θέρετρο - 3 γυναίκες νεκρές μέσα σε 11 μέρες

Συναγερμός έχει σημάνει σε τουριστικό θέρετρο στο Πουέρτο Βαγιάτα του Μεξικού έπειτα από τρεις δολοφονίες γυναικών μέσα σε 11 ημέρες.

Οι Αρχές εξετάζουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, ερευνώντας πιθανή σύνδεση ανάμεσα στις τρεις γυναίκες.

Στις 10 Μαΐου εντοπίστηκε το πρώτο θύμα κοντά στο Rancho El Piruli, στην περιοχή Τσιμποράσο.

Μόλις πέντε ημέρες αργότερα, βρέθηκε δεύτερη γυναίκα νεκρή σε στάση δίπλα σε αυτοκινητόδρομο.

Το πιο πρόσφατο θύμα εγκαταλείφθηκε σε χωματόδρομο στη συνοικία Parque Las Palmas.

Τα κοινά σημεία των γυναικών

Και οι τρεις γυναίκες ήταν περίπου 30 ετών και έφεραν τατουάζ. Οι σοροί τους εντοπίστηκαν σε απομονωμένες περιοχές και ήταν μερικώς γυμνές. Καμία από τις γυναίκες δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί.

Το τελευταίο θύμα έφερε χαρακτηριστικά τατουάζ στον λαιμό, το χέρι και το μπράτσο.

Τα ιδιαίτερα σχέδια — ανάμεσά τους ένα κρανίο, μια γυναίκα με κέρατα και ένα όνομα — που ενδέχεται να βοηθήσουν στην αναγνώρισή της.

Σύμφωνα με το Mexico News Daily, στο σώμα της γυναίκας υπήρχαν επίσης ενδείξεις βίας.

Ανεπιβεβαίωτες αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποστηρίζουν ότι το τελευταίο θύμα ίσως είναι η 22χρονη Ελίζαμπεθ Μαρτίνες, η οποία αγνοείται.

Η Μαρτίνες εξαφανίστηκε τον Απρίλιο και, σύμφωνα με αναφορά εξαφάνισης, τα τατουάζ της ταιριάζουν με ορισμένα από εκείνα που βρέθηκαν στο θύμα.

Η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, ενώ οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο οι γυναίκες να δολοφονήθηκαν αλλού και τα πτώματά τους να μεταφέρθηκαν αργότερα στο Πουέρτο Βαγιάρτα.

Tο ξέσπασμα βίας από καρτέλ ναρκωτικών στην τουριστική πόλη

Η υπόθεση έρχεται λίγους μόλις μήνες μετά το ξέσπασμα βίας από καρτέλ ναρκωτικών στην τουριστική πόλη.

Μέλη του διαβόητου καρτέλ Jalisco New Generation φέρονται να έκαψαν λεωφορεία και να λεηλάτησαν καταστήματα ως αντίποινα για τον θάνατο του αρχηγού τους, γνωστού ως «El Mencho», κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης.

Σοκαριστικά βίντεο έδειχναν τουρίστες να τρέχουν πανικόβλητοι στο αεροδρόμιο της Γουαδαλαχάρα, ενώ ένοπλα μέλη του καρτέλ κινούνταν στον χώρο πυροβολώντας.

Οι συμμορίες είχαν στήσει εκατοντάδες μπλόκα, παραλύοντας ουσιαστικά την πόλη μέσα από βίαιες διαμαρτυρίες.

Οχήματα παραδόθηκαν στις φλόγες και πυκνοί καπνοί έκαναν τη Γουαδαλαχάρα να θυμίζει εμπόλεμη ζώνη, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

Χιλιάδες τουρίστες και κάτοικοι αναγκάστηκαν να παραμείνουν κλεισμένοι σε σπίτια και ξενοδοχεία, ενώ οι πυροβολισμοί συνεχίζονταν για ώρες.

Πριν από την έξαρση της βίας, το Πουέρτο Βαγιάρτα θεωρούνταν ασφαλής τουριστικός προορισμός, γνωστός για τις καθαρές παραλίες και τα πολυτελή θέρετρα.

Παράλληλα, η πόλη κατέγραφε ρεκόρ τουρισμού, με περισσότερους από 6 εκατομμύρια επισκέπτες το 2025 — κυρίως Αμερικανούς — σύμφωνα με το Vallarta Daily.

Ανησυχία για την ασφάλεια με φόντο το Παγκόσμιο Κύπελλο

Καθώς το Μεξικό προετοιμάζεται να φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο, οι ανησυχίες για την ασφάλεια παραμένουν έντονες.

Σχεδόν 100.000 αστυνομικοί, στρατιώτες και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας θα αναπτυχθούν για την προστασία των φιλάθλων όταν ξεκινήσει η διοργάνωση στις 11 Ιουνίου.

Αγώνες θα διεξαχθούν σε τρία στάδια της χώρας: στην Πόλη του Μεξικού, στο Μοντερέι και στη Γουαδαλαχάρα.

Οι Αρχές δηλώνουν ότι η τεράστια επιχείρηση ασφαλείας θα καλύπτει στάδια, ζώνες φιλάθλων, αεροδρόμια και συγκοινωνιακούς κόμβους κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.